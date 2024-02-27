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Свердловским строителям подняли зарплаты
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области почти на семь тысячи подняло сметную стоимость труда строителей, работающих на государственных контрактах.
Согласно приказу, опубликованному на портале правовой информации, среднемесячная оплата у рабочего первого разряда должна быть не ниже 48 273,32 рубля. Ранее организации, выполняющие госзаказы были обязаны платить своим работникам 41024 рубля. Таким образом зарплаты строителей выросли на 17,6%.
По данным Свердловскстата, в декабре 2023 года средняя зарплата в строительной отрасли составляла 76,98 тысячи рублей.
Согласно приказу, опубликованному на портале правовой информации, среднемесячная оплата у рабочего первого разряда должна быть не ниже 48 273,32 рубля. Ранее организации, выполняющие госзаказы были обязаны платить своим работникам 41024 рубля. Таким образом зарплаты строителей выросли на 17,6%.
По данным Свердловскстата, в декабре 2023 года средняя зарплата в строительной отрасли составляла 76,98 тысячи рублей.
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