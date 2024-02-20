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Инфляция в Свердловской области достигла 7,5%
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Годовая инфляция в Свердловской области в декабре 2023 года выросла с 7,3% до 7,5% при инфляции в Уральскогом федеральном округе, которая ускорилась до 6,9%.
При этом в Уральском ГУ Банка России заявляют, что эта динамика оказалась наименьшей среди регионов Уральского федерального округ. Главной причиной эксперты считают снижение годового прироста цен в сфере услуг. По мнению экономиста банка Олега Оборина, цены на услуги в Свердловской области росли не так быстро, как в предыдущем году, из-за эффекта высокой сравнительной базы.
В это время рост цен на продукты питания и промтовары в регионе ускорился. Специалисты уверены, что основным фактором в этой ситуации стал высокий внутренний спрос, который хотя и несколько снизился по сравнению с осенью 2023 года, но опережает предложение. Ещё одной причиной стал недостаток рабочей силы, вследствие которого работникам предприятий приходится за недостающих сотрудников. Всё это в сумме позволяет некоторым производителям и поставщикам повышать цены.
Отмечается, что в январе рост цен сохраняется вблизи декабрьских значений. Однако несмотря на то, что его темпы остаются высокими, Банк России прогнозирует снижение годовой инфляции в стране до 4-4,5% уже в 2024 году.
При этом в Уральском ГУ Банка России заявляют, что эта динамика оказалась наименьшей среди регионов Уральского федерального округ. Главной причиной эксперты считают снижение годового прироста цен в сфере услуг. По мнению экономиста банка Олега Оборина, цены на услуги в Свердловской области росли не так быстро, как в предыдущем году, из-за эффекта высокой сравнительной базы.
«Так, в январе прошлого года в регионе подняли ставку взносов на капремонт в многоквартирных домах. Причем, тогда она была повышена сильнее, чем в других регионах УрФО. В этом году ставка осталась на прежнем уровне. Поэтому скорость роста цен на жилищные услуги в январе 2023 года оказалась ниже»,
– объяснил эксперт.
В это время рост цен на продукты питания и промтовары в регионе ускорился. Специалисты уверены, что основным фактором в этой ситуации стал высокий внутренний спрос, который хотя и несколько снизился по сравнению с осенью 2023 года, но опережает предложение. Ещё одной причиной стал недостаток рабочей силы, вследствие которого работникам предприятий приходится за недостающих сотрудников. Всё это в сумме позволяет некоторым производителям и поставщикам повышать цены.
Отмечается, что в январе рост цен сохраняется вблизи декабрьских значений. Однако несмотря на то, что его темпы остаются высокими, Банк России прогнозирует снижение годовой инфляции в стране до 4-4,5% уже в 2024 году.
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