Инфляция в Свердловской области достигла 7,5%

– объяснил эксперт.

«Так, в январе прошлого года в регионе подняли ставку взносов на капремонт в многоквартирных домах. Причем, тогда она была повышена сильнее, чем в других регионах УрФО. В этом году ставка осталась на прежнем уровне. Поэтому скорость роста цен на жилищные услуги в январе 2023 года оказалась ниже»,