Возрастное ограничение 18+
Годовая инфляция в Свердловской области достигла 7,3%
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Годовая инфляция в Свердловской области по итогам ноября достигла 7,3%, что на 0,2% ниже, чем по России в целом, где она составила 7,5%. Об этом сообщает пресс-служба Уральского ГУ Банка России.
Там также заявили, что в свердловских магазинах медленнее росли цены на продовольствие: 6,2% против 7,2% по стране. При этом отмечается, что общий рост продолжился только на отдельные товары, другие, наоборот, стали дешевле.
По словам экономиста Уральского главного управления Банка России Олега Оборина, цены на продукты питания удалось сдержать благодаря тому, что в регионе развито производство и переработка мяса и молока. Кроме этого, по его словам, важную роль сыграла конкуренция, которая вынуждает производителей сохранять привлекательные цены.
Там также заявили, что в свердловских магазинах медленнее росли цены на продовольствие: 6,2% против 7,2% по стране. При этом отмечается, что общий рост продолжился только на отдельные товары, другие, наоборот, стали дешевле.
«Так, в сравнении с прошлым годом подорожали мясо птицы, свинина и яйца. При этом мясокопчености, сметана, творог, творожки для детского питания и сыры в ноябре были дешевле, чем год назад. Не так сильно, как в среднем по стране, подорожали колбасы и мясные полуфабрикаты, например, пельмени и фарш»,
– рассказали аналитики.
По словам экономиста Уральского главного управления Банка России Олега Оборина, цены на продукты питания удалось сдержать благодаря тому, что в регионе развито производство и переработка мяса и молока. Кроме этого, по его словам, важную роль сыграла конкуренция, которая вынуждает производителей сохранять привлекательные цены.
«Однако несмотря на эти особенности, цены в целом растут. Это происходит из-за увеличения издержек производителей и высокого спроса, подстроиться под который производителям не всегда удается быстро»,
– объяснил Олег Оборин.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
В Екатеринбурге подскочили цены на топливо
20 декабря 2023
20 декабря 2023
Средняя предлагаемая зарплата в Свердловской области находится на уровне 49,7 тысячи рублей
18 декабря 2023
18 декабря 2023
В Свердловской области стабильно не хватает кадров
12 декабря 2023
12 декабря 2023
В Свердловской области медики стали востребование на 30%
15 декабря 2023
15 декабря 2023