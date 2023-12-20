Годовая инфляция в Свердловской области достигла 7,3%

– рассказали аналитики.

«Так, в сравнении с прошлым годом подорожали мясо птицы, свинина и яйца. При этом мясокопчености, сметана, творог, творожки для детского питания и сыры в ноябре были дешевле, чем год назад. Не так сильно, как в среднем по стране, подорожали колбасы и мясные полуфабрикаты, например, пельмени и фарш»,