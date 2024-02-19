В Свердловскую область стали привлекать рабочих из Индии и Шри-Ланки

– рассказал Дмитрий Антонов в ходе пресс-конференции «Интерфакс».

«Речь идет о сотрудниках из Индии, Бангладеша, Пакистана, Шри-Ланки. Меры по привлечению кадров понятны, на первый план здесь выходит вопрос подтверждения их квалификации. Находимся в процессе консультации. Такие сотрудники начнут работать в компаниях уже в 2024 году»,