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В Свердловскую область стали привлекать рабочих из Индии и Шри-Ланки
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Для решения проблемы «кадрового голода» в Свердловскую область начали привлекать рабочих из дальнего зарубежья. Об этом сообщил директор департамента по труду и занятости населения региона Дмитрий Антонов.
По его словам, на таких сотрудников большой спрос в сфере металлургии.
Ранее в Свердловской области предлагалось решать проблему «кадрового голода» за счёт осуждённых.
«Речь идет о сотрудниках из Индии, Бангладеша, Пакистана, Шри-Ланки. Меры по привлечению кадров понятны, на первый план здесь выходит вопрос подтверждения их квалификации. Находимся в процессе консультации. Такие сотрудники начнут работать в компаниях уже в 2024 году»,
– рассказал Дмитрий Антонов в ходе пресс-конференции «Интерфакс».
По его словам, на таких сотрудников большой спрос в сфере металлургии.
Ранее в Свердловской области предлагалось решать проблему «кадрового голода» за счёт осуждённых.
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