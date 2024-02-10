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Проблему кадрового голода в Свердловской области хотят решать с помощью осуждённых
Фото: департамент информполитики Свердловской области / све.рф
В Свердловской области хотят решить проблему кадрового голода с помощью осуждённых. Эту идею обсудили губернатор Евгений Куйвашев и начальник регионального ГУФСИН Александр Фёдоров в ходе рабочей встречи.
Они поднимали вопросы, связанные с открытием новых исправительных центров и привлечением осуждённых к работе на предприятиях.
Как сообщили в департаменте информационной политики, всего в регионе было создано десять исправительных центров, которые начали открывать с 2019 года. Сейчас в них можно разместить не более 1160 осуждённых, приговорённых к принудительным работам – этот вид наказания начал применяться с 2017 года.
Осуждённые за преступления небольшой тяжести трудятся операторами станков, водителями, электросварщиками, трактористами, наладчиками, фрезеровщиками, портными.
Они поднимали вопросы, связанные с открытием новых исправительных центров и привлечением осуждённых к работе на предприятиях.
«На сегодня у нас создано десять исправительных центров. Я уверен, что при такой динамике и после обсуждения вопроса с нашими промышленниками, количество центров вырастет, что поможет нам заместить вакансии на предприятиях и, безусловно, смягчать наказание для осуждённых»,
– сказал Евгений Куйвашев.
Как сообщили в департаменте информационной политики, всего в регионе было создано десять исправительных центров, которые начали открывать с 2019 года. Сейчас в них можно разместить не более 1160 осуждённых, приговорённых к принудительным работам – этот вид наказания начал применяться с 2017 года.
Осуждённые за преступления небольшой тяжести трудятся операторами станков, водителями, электросварщиками, трактористами, наладчиками, фрезеровщиками, портными.
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