МТС запустила абонементы на связь со скидкой до 30%

«Для нас важно предоставлять всем абонентам максимальный выбор, поэтому мы активно работаем над разработкой новых экосистемных предложений, в том числе на связь. Абонемент на связь даёт пользователям несколько преимуществ. Во-первых, клиент получает значительную скидку, при этом он сам может выбрать то, на какой срок ему комфортнее приобрести абонемент. Во-вторых, если у пользователя не подключен автоплатёж, ему не нужно беспокоиться о состоянии его лицевого счёта перед списанием абонентской платы – всю сумму он оплачивает единовременно», — говорит директор филиала МТС в Свердловской области Андрей Елизаров.

• МТС Больше –1810рублей, 3270 рублей и 5610 рублей;

• МТС Супер – 2190 рублей, 3990 рублей и 6870 рублей;

• МТС Проще – 3930 рублей.

Алиса Левина © Вечерние ведомости

МТС, цифровая экосистема, предложила своим новым пользователям абонементы на связь сроком до 12 месяцев. Абоненты могут подключить тарифы МТС Проще, МТС Больше или МТС Супер в любом розничном магазине МТС и получить скидку до 30%.На тарифах МТС Больше и МТС Супер абонемент доступен сроком на 3, 6 или 12 месяцев со скидкой 15%, 20% или 30% соответственно. На тарифе МТС Проще абонемент доступен сроком на 12 месяцев со скидкой 30%. При подключении абонемента стоимость услуг связи спишется по выбранному тарифу с учетом скидки. Далее в течение выбранного срока абонентская плата за базовые пакеты списываться не будет.Посетители розничных магазинов МТС могут подключить абонемент как отдельно, так и оформить его в рассрочку вместе с любым товаром в магазине.Стоимость абонемента зависит от региона проживания абонента. Подробную информацию можно узнать в любом магазине МТС.