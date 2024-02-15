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МТС запустила абонементы на связь со скидкой до 30%
Фото: Вечерние ведомости
МТС, цифровая экосистема, предложила своим новым пользователям абонементы на связь сроком до 12 месяцев. Абоненты могут подключить тарифы МТС Проще, МТС Больше или МТС Супер в любом розничном магазине МТС и получить скидку до 30%.
На тарифах МТС Больше и МТС Супер абонемент доступен сроком на 3, 6 или 12 месяцев со скидкой 15%, 20% или 30% соответственно. На тарифе МТС Проще абонемент доступен сроком на 12 месяцев со скидкой 30%. При подключении абонемента стоимость услуг связи спишется по выбранному тарифу с учетом скидки. Далее в течение выбранного срока абонентская плата за базовые пакеты списываться не будет.
Посетители розничных магазинов МТС могут подключить абонемент как отдельно, так и оформить его в рассрочку вместе с любым товаром в магазине.
Стоимость абонемента зависит от региона проживания абонента. Подробную информацию можно узнать в любом магазине МТС.
Стоимость абонементов в Екатеринбурге и Свердловской области:
На тарифах МТС Больше и МТС Супер абонемент доступен сроком на 3, 6 или 12 месяцев со скидкой 15%, 20% или 30% соответственно. На тарифе МТС Проще абонемент доступен сроком на 12 месяцев со скидкой 30%. При подключении абонемента стоимость услуг связи спишется по выбранному тарифу с учетом скидки. Далее в течение выбранного срока абонентская плата за базовые пакеты списываться не будет.
Посетители розничных магазинов МТС могут подключить абонемент как отдельно, так и оформить его в рассрочку вместе с любым товаром в магазине.
«Для нас важно предоставлять всем абонентам максимальный выбор, поэтому мы активно работаем над разработкой новых экосистемных предложений, в том числе на связь. Абонемент на связь даёт пользователям несколько преимуществ. Во-первых, клиент получает значительную скидку, при этом он сам может выбрать то, на какой срок ему комфортнее приобрести абонемент. Во-вторых, если у пользователя не подключен автоплатёж, ему не нужно беспокоиться о состоянии его лицевого счёта перед списанием абонентской платы – всю сумму он оплачивает единовременно», — говорит директор филиала МТС в Свердловской области Андрей Елизаров.
Стоимость абонемента зависит от региона проживания абонента. Подробную информацию можно узнать в любом магазине МТС.
Стоимость абонементов в Екатеринбурге и Свердловской области:
• МТС Больше –1810рублей, 3270 рублей и 5610 рублей;
• МТС Супер – 2190 рублей, 3990 рублей и 6870 рублей;
• МТС Проще – 3930 рублей.
• МТС Супер – 2190 рублей, 3990 рублей и 6870 рублей;
• МТС Проще – 3930 рублей.
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