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Екатеринбург оказался в десятке популярных городов для отдыха на февральских выходных
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Екатеринбург оказался в десятке городов, которым россияне отдают предпочтение для отдыха в выходные с 23 по 25 февраля. 2% от всех бронирований отелей и апартаментов по стране были сделаны в столице Урала.
Чаще всего жилье на февральские выходные бронировали в Москве – 13%, Санкт-Петербурге – 8%. Ещё 3% пришлось на Казань. По 2%, помимо уральской столицы, у Ярославля и Тулы. По 1,5% бронирования в Нижнем Новгороде, Калининграде и Адлере. У Сочи, Смоленска и Твери по 1%. Такие данные приводят аналитики сервисов МТС Travel и Bronevik.com.
Эксперты отмечают, что раньше Екатеринбург был на десятой строчке в этом рейтинге. Теперь он оказался на шестой. С шестой на четвертую поднялась Тула. Калининград и Адлер, которые не входили в топ-10, заняли восьмую и девятую позиции.
Средний чек на отели и апартаменты по России год к году вырос на 9%. Среди наиболее популярных для отдыха в феврале городов самым бюджетным оказался Смоленск, где в среднем проживание составляет 4000 рублей в стуки. Также достаточно низкий чек в Санкт-Петербурге и в Нижнем Новгороде со стоимостью проживания 4400 и 4500 рублей в сутки, соответственно.
Чаще всего жилье на февральские выходные бронировали в Москве – 13%, Санкт-Петербурге – 8%. Ещё 3% пришлось на Казань. По 2%, помимо уральской столицы, у Ярославля и Тулы. По 1,5% бронирования в Нижнем Новгороде, Калининграде и Адлере. У Сочи, Смоленска и Твери по 1%. Такие данные приводят аналитики сервисов МТС Travel и Bronevik.com.
Эксперты отмечают, что раньше Екатеринбург был на десятой строчке в этом рейтинге. Теперь он оказался на шестой. С шестой на четвертую поднялась Тула. Калининград и Адлер, которые не входили в топ-10, заняли восьмую и девятую позиции.
Средний чек на отели и апартаменты по России год к году вырос на 9%. Среди наиболее популярных для отдыха в феврале городов самым бюджетным оказался Смоленск, где в среднем проживание составляет 4000 рублей в стуки. Также достаточно низкий чек в Санкт-Петербурге и в Нижнем Новгороде со стоимостью проживания 4400 и 4500 рублей в сутки, соответственно.
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