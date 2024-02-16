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Один из горнодобытчиков Свердловской области объявил о продаже российского бизнеса из-за риска национализации
Фото: Вечерние ведомости
Горнодобывающая компания Polymetal International договорилась о продаже своих российских активов. 100% акций АО «Полиметалл» (холдинговая компания российских активов группы) покупает АО «Мангазея Плюс», принадлежащее бывшему украинскому, а ныне российскому бизнесмену Сергею Янчукову. Согласно данным из ЕГРЮЛ, эта организация была создана месяц назад под названием АО «Айти Активы», однако уже 2 февраля сменила название на «Мангазея Плюс».
В качестве причин для продажи бизнеса в России «Полиметалл» указал, в частности, существенный риск национализации или иной формы экспроприации активов российским правительством, а также ограниченный доступ компании к международным финансовым рынкам, западным поставщикам и клиентам.
Была названа и стоимость сделки — 3,69 млрд долларов США.
«Полиметалл», основанный петербургским бизнесменом Александром Несисом (гендиректором компании является его брат Александр Несис), после 24 февраля 2022 года и первых западных санкций объявил, что «не считает себя юридическим лицом, находящимся в собственности или действующим по указанию лица, связанного с Россией». После этого компания сообщила о реструктуризации бизнеса путём разделения своих российских и казахстанских активов, а также о редомициляции (перевод активов из одной налоговой юрисдикции в другую — прим. ред.) головного холдинга с британского острова Джерси в Казахстан.
В Свердловской области у «Полиметалла» несколько проектов по добыче драгоценных металлов открытым способом – это Воронцовское месторождение под Краснотурьинском, Галкинское месторождение под Карпинском, Маминское месторождение под Каменском-Уральским и Саумское месторождение в Ивдельском районе. В 2022 году сообщалось о планах «Полиметалла» начать разработку Тамурьянского месторождения в том же Ивдельском районе.
В качестве причин для продажи бизнеса в России «Полиметалл» указал, в частности, существенный риск национализации или иной формы экспроприации активов российским правительством, а также ограниченный доступ компании к международным финансовым рынкам, западным поставщикам и клиентам.
Была названа и стоимость сделки — 3,69 млрд долларов США.
«Полиметалл», основанный петербургским бизнесменом Александром Несисом (гендиректором компании является его брат Александр Несис), после 24 февраля 2022 года и первых западных санкций объявил, что «не считает себя юридическим лицом, находящимся в собственности или действующим по указанию лица, связанного с Россией». После этого компания сообщила о реструктуризации бизнеса путём разделения своих российских и казахстанских активов, а также о редомициляции (перевод активов из одной налоговой юрисдикции в другую — прим. ред.) головного холдинга с британского острова Джерси в Казахстан.
В Свердловской области у «Полиметалла» несколько проектов по добыче драгоценных металлов открытым способом – это Воронцовское месторождение под Краснотурьинском, Галкинское месторождение под Карпинском, Маминское месторождение под Каменском-Уральским и Саумское месторождение в Ивдельском районе. В 2022 году сообщалось о планах «Полиметалла» начать разработку Тамурьянского месторождения в том же Ивдельском районе.
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