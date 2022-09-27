«Полиметалл» намерен начать разработку ещё одного золоторудного месторождения в Свердловской области
Экономика
Фото: Вечерние ведомости
«Полиметалл» намерен начать разработку ещё одного золоторудного месторождения в Свердловской области. Как и на предыдущих месторождениях, добычу планируют вести открытым способом.
Речь идёт о Тамуньерском месторождении в Ивдельском городском округе, расположенном в 7 километрах к западу от посёлка Бурмантово. Месторождение находится в верховьях реки Лозьва – одной из последних крупных чистых рек в области. Вести работы на нём планирует одна из дочерних компаний «Полиметалла» – ООО «Минерал Ресурс».
На сайте Росприроднадзора размещена информация о том, что 24 октября в администрации Ивдельского округа пройдут общественные слушания по проекту, включая его предварительную оценку воздействия на окружающую среду (ОВОС).
Тамуньерское золоторудное месторождение было открыто в 1960-х годах. «Полиметалл» приобрёл лицензию на его разработку в 2007 году за 536 тысяч долларов США. Однако добыча на нём до сих пор не велась. В 2012 году «Полиметалл» планировал продать месторождение по причине невысокого содержания золота в руде, но позже отказался от этих планов. Объем минеральных ресурсов проекта Тамуньер оценен в 50 млн тонн руды с содержанием золота 1,2 грамма на тонну.
Головная компания группы Polymetal International plc. зарегистрирована на острове Джерси (коронное владение Великобритании), акции компании торгуются на Лондонской, Московской и Казахстанской биржах. В марте этого года на фоне массового исхода иностранных граждан из числа учредителей и руководителей ведущих деятельность в России компаний шесть иностранцев покинули совет директоров «Полиметалла», однако спустя несколько дней в него вошли три новых иностранных гражданина. На минувшей неделе двое иностранцев (Риккардо Орсел и Джакомо Байзини) вновь покинули совет директоров компании. Летом 2022 года компания объявляла о возможной продаже своих активов в России, однако на настоящий момент продолжает деятельность на территории страны.
В Свердловской области у «Полиметалла» несколько проектов по добыче драгоценных металлов открытым способом – это Воронцовское месторождение под Краснотурьинском, Галкинское месторождение под Карпинском, Маминское месторождение в Каменском городском округе, Саумское месторождение в Ивдельском городском округе.
Ранее «Полиметалл» также занимался разработкой Валенторского медного карьера, рекультивацию которого так и не провели — из него до сих пор вытекают карьерные стоки, загрязняющие окружающие леса. Однако компания отказалась брать на себя ответственность за экологические последствия — в «Полиметалле» заявили, что ООО «Валенторский медный карьер» принадлежало ЗАО «Урал-Полиметалл», в котором доля собственно АО «Полиметалл» составляла лишь 33%.
В прошлом году общественники провели исследования, которые показали превышения ПДКтяжёлых металлов в водоёмах рядом с Саумским карьером «Полиметалла».
Речь идёт о Тамуньерском месторождении в Ивдельском городском округе, расположенном в 7 километрах к западу от посёлка Бурмантово. Месторождение находится в верховьях реки Лозьва – одной из последних крупных чистых рек в области. Вести работы на нём планирует одна из дочерних компаний «Полиметалла» – ООО «Минерал Ресурс».
На сайте Росприроднадзора размещена информация о том, что 24 октября в администрации Ивдельского округа пройдут общественные слушания по проекту, включая его предварительную оценку воздействия на окружающую среду (ОВОС).
Тамуньерское золоторудное месторождение было открыто в 1960-х годах. «Полиметалл» приобрёл лицензию на его разработку в 2007 году за 536 тысяч долларов США. Однако добыча на нём до сих пор не велась. В 2012 году «Полиметалл» планировал продать месторождение по причине невысокого содержания золота в руде, но позже отказался от этих планов. Объем минеральных ресурсов проекта Тамуньер оценен в 50 млн тонн руды с содержанием золота 1,2 грамма на тонну.
Головная компания группы Polymetal International plc. зарегистрирована на острове Джерси (коронное владение Великобритании), акции компании торгуются на Лондонской, Московской и Казахстанской биржах. В марте этого года на фоне массового исхода иностранных граждан из числа учредителей и руководителей ведущих деятельность в России компаний шесть иностранцев покинули совет директоров «Полиметалла», однако спустя несколько дней в него вошли три новых иностранных гражданина. На минувшей неделе двое иностранцев (Риккардо Орсел и Джакомо Байзини) вновь покинули совет директоров компании. Летом 2022 года компания объявляла о возможной продаже своих активов в России, однако на настоящий момент продолжает деятельность на территории страны.
В Свердловской области у «Полиметалла» несколько проектов по добыче драгоценных металлов открытым способом – это Воронцовское месторождение под Краснотурьинском, Галкинское месторождение под Карпинском, Маминское месторождение в Каменском городском округе, Саумское месторождение в Ивдельском городском округе.
Ранее «Полиметалл» также занимался разработкой Валенторского медного карьера, рекультивацию которого так и не провели — из него до сих пор вытекают карьерные стоки, загрязняющие окружающие леса. Однако компания отказалась брать на себя ответственность за экологические последствия — в «Полиметалле» заявили, что ООО «Валенторский медный карьер» принадлежало ЗАО «Урал-Полиметалл», в котором доля собственно АО «Полиметалл» составляла лишь 33%.
В прошлом году общественники провели исследования, которые показали превышения ПДКтяжёлых металлов в водоёмах рядом с Саумским карьером «Полиметалла».
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