В Екатеринбурге за год на 17% снизился спрос на вторичное жильё





– объяснил руководитель направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости» Сергей Еремкин. «За год ключевая ставка ЦБ РФ увеличилась с 7,5% до 16%, а за ней выросли и ставки по кредитам. В такой ситуации многие предпочитают аренду жилья или смотрят варианты на рынке новостроек, где есть льготные программы. Рост цен объясняется несколькими причинами. Одна из них связана с тем, что владельцы многих ликвидных и небольших объектов – одно- и двухкомнатных квартир – начинают их сдавать, вместо того, чтобы продавать. В итоге на рынке остаются многокомнатные квартиры, которые стоят больше»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге упал спрос на вторичку. Интерес к квартирам на вторичном рынке жилья относительно января прошлого года снизился на 17%.Объём предложения тоже сократился – на 10% за год. При этом средняя цена одного квадратного метра в уральской столице не изменилась и составила 116 тысяч рублей. Такие данные «Вечерним ведомостям» приводят аналитики «Авито Недвижимости».В среднем по стране спрос на вторичное жильё сократился на 29%, а предложение – на 11%. Цены выросли на 14% за объект и на 10% в перерасчёте на квадратные метры.Отмечается, что из всех городов, участвовавших в исследовании, меньше всего спрос снизился на старые квартиры в Санкт-Петербурге (-7%), Новосибирске (-16%) и Екатеринбурге (-17%), а сильнее всего в Челябинске (-44%), Москве (-43%) и Саратове (-42%). Ощутимее всего предложения стало меньше в Казани (-36%), Москве (-29%) и Нижнем Новгороде (-36%).Главной причиной снижения спроса на вторичном рынке жилья аналитики называют дорогую ипотеку.