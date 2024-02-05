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Задолженность жителей Свердловской области по ипотечных кредитам превысила 500 миллиардов рублей
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Общий объем задолженности жителей Свердловской области превысил один триллион рублей. Больше половины этой суммы составляют ипотечные кредиты – порядка 564 миллиардов рублей.
Как рассказал уральскому «Коммерсанту» заместитель начальника Уральского главного управления Банка России Сергей Коровин, в прошлом году свердловские банки выдали ипотечных кредитов на общую сумму 256 миллиардов рублей, что стало абсолютным рекордом. По его замечанию, если в начале 2023 года доля выдачи льготных ипотечных программ в общем объеме составляла порядка 58%, то по итогам декабря она превысила 80%, что создает дисбаланс на рынке жилья – новостройки первичное жильё становится дороже вторичного.
Согласно официальной статистике, разрыв в стоимости жилья в регионе составил 41%. Это, по его словам, беспокоит центральный банк. Беспокойство он связывает с тем, что стоимость залогов по ипотечным кредитам на первичном рынке оказывается очень высокой. В итоге получается, что если человек не может выплатить кредит, то в случае продаже квартиры он сможет погасить кредит теми деньгами, которые он получит с продажи.
«ЦИАН» приводит другие данные о разнице между первичным и вторичным жильём. Так, разница в регионе составляет 24,1% (139,4 тыс. руб. против 112,3 тыс. руб. за кв. м), и в Екатеринбурге – 12,5% (143,2 тыс. руб. против 127,3 тыс. руб. за кв. м). В то же время глава аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН) Михаил Хорьков сообщает о разнице в уральской столице около 25-30%.
Как рассказал уральскому «Коммерсанту» заместитель начальника Уральского главного управления Банка России Сергей Коровин, в прошлом году свердловские банки выдали ипотечных кредитов на общую сумму 256 миллиардов рублей, что стало абсолютным рекордом. По его замечанию, если в начале 2023 года доля выдачи льготных ипотечных программ в общем объеме составляла порядка 58%, то по итогам декабря она превысила 80%, что создает дисбаланс на рынке жилья – новостройки первичное жильё становится дороже вторичного.
Согласно официальной статистике, разрыв в стоимости жилья в регионе составил 41%. Это, по его словам, беспокоит центральный банк. Беспокойство он связывает с тем, что стоимость залогов по ипотечным кредитам на первичном рынке оказывается очень высокой. В итоге получается, что если человек не может выплатить кредит, то в случае продаже квартиры он сможет погасить кредит теми деньгами, которые он получит с продажи.
«ЦИАН» приводит другие данные о разнице между первичным и вторичным жильём. Так, разница в регионе составляет 24,1% (139,4 тыс. руб. против 112,3 тыс. руб. за кв. м), и в Екатеринбурге – 12,5% (143,2 тыс. руб. против 127,3 тыс. руб. за кв. м). В то же время глава аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН) Михаил Хорьков сообщает о разнице в уральской столице около 25-30%.
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