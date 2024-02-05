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Уральские предприниматели могут получить грант до 500 тысяч рублей на облачные технологии

14.56 Вторник, 6 февраля 2024
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Уральским предпринимателям предложили перейти на облачные технологии в рамках грантовой программы провайдера CloudMTS. Новым клиентам предлагают доступ к виртуальной инфраструктуре и передовым сервисам на сумму до 500 тысяч рублей.

Также в рамках программы участникам обещают предоставить виртуальные рабочие места, ряд других полезных сервисов и консультацию ведущих архитекторов провайдера по вопросам переноса бизнес-процессов в виртуальную инфраструктуру, снижения затрат на вычислительные мощности и ускорения запуска и масштабирования проектов.

Всё, что необходимо для перехода на облачные технологии, это предоставить CloudMTS техническое описание задачи, которую нужно решить. После этого провайдер выделит облачные ресурсы, необходимые для реализации проекта на протяжении двух месяцев.

Заявку на участие в программе можно оформить через сайт провайдера, после чего обсудить детали проекта с менеджером.

Главное достоинство программы в том, что она позволяет компаниям без вложения дополнительных средств оценить удобство облачных сервисов и возможность их использования в собственных бизнес-процессах.

«Уральский бизнес стремится компенсировать издержки, вызванные ростом стоимости нового вычислительного оборудования, за счет организации IT-инфраструктуры в облаке МТС. Компании переносят в облако базы данных, интернет-магазины, учетные системы, клиентские онлайн-порталы, также тестовые среды для разработки новых сервисов. Для сотрудников компаний такие решения дают доступ к корпоративным системам с любого устройства, что позволяет комфортно работать из дома. При этом все данные надежно защищены от несанкционированного доступа. Для облегчения их перехода в виртуальную инфраструктуру мы запустили грантовую программу для новых клиентов»,

– рассказал директор МТС в Свердловской области Андрей Елизаров.



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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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