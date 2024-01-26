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В Екатеринбурге прибыла первая 2024 году партия машин из Китая

11.34 Четверг, 1 февраля 2024
Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления
В Екатеринбурге привезли первую в 2024 году партию из 165 новых автомобилей, привезённых из Китая, общим весом более 274 тонн на более, чем 17 миллионов китайских юаней. Их привезли на площадку ТЛЦ «Уральский» логистического хаба «Сухой порт».

«Китайские производители пользуются возможностями, которые им предоставили ушедшие с рынка западные автокомпании и все больше завоевывают уральский авторынок. Всего в 2023 году из КНР на Урал экспортировано более 3 тысяч транспортных средств, из них свыше 1700 – спецтехника: погрузчики, тягачи, экскаваторы, тракторы и около 1300 автомобилей»,

– рассказал «Вечерним ведомостям» начальник Уральского таможенного управления Алексей Фролов.


Он также отметил, что импорт «легковушек» в прошлом году, по сравнению с 2022 годом, увеличился почти в пять раз.

Также в прошлом году екатеринбургские таможенники приняли 38 контейнерных поездов и 32 крытых вагона. В основном же через «Сухой порт» поставляют легковые авто, запасные части для грузовых автомобилей и погрузочно-разгрузочной техники, оборудование, обувь, спортивное покрытие, пластмассовые изделия.


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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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