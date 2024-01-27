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В Свердловской области зафиксировали избыток специалистов в 65 профессиях
Фото: Вечерние ведомости
Пока в Свердловской области сохраняется острый дефицит водителей и кондукторов, региональный департамент по труду и занятности населения зарегистрировал переизбыток специалистов сразу в 65 профессиях.
По данным ведомства, большие трудности с трудоустройством испытывают экономисты (в декабре-январе были признаны безработными 2206 человек при избытке специалистов в 1559), техники (1963 человека при избытке в 1351), юристы (1210 человек при избытке в 1082), менеджеры (1937 человек при избытке в 454), техники-технологи (333 человека при избытке в 270) и специалисты ещё в 63 профессиях.
В то же время в области не хватает 13 851 подсобного рабочего, 7700 водителей, 6007 уборщиков на производства и в служебные помещения, 5539 кондукторов, 4312 инспекторов и других.
Напомним, что в Екатеринбурге уволившимся из «Гортранса» водителям приходили письма с предложением вернуться на работу в муниципальное предприятие.
По данным ведомства, большие трудности с трудоустройством испытывают экономисты (в декабре-январе были признаны безработными 2206 человек при избытке специалистов в 1559), техники (1963 человека при избытке в 1351), юристы (1210 человек при избытке в 1082), менеджеры (1937 человек при избытке в 454), техники-технологи (333 человека при избытке в 270) и специалисты ещё в 63 профессиях.
В то же время в области не хватает 13 851 подсобного рабочего, 7700 водителей, 6007 уборщиков на производства и в служебные помещения, 5539 кондукторов, 4312 инспекторов и других.
Напомним, что в Екатеринбурге уволившимся из «Гортранса» водителям приходили письма с предложением вернуться на работу в муниципальное предприятие.
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