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Почти 300 миллионов рублей планируется потратить на коллектор, чтобы ликвидировать лужу в Екатеринбурге
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
Мэрия Екатеринбурга планирует потратить почти 300 миллионов рублей на коллектор, чтобы ликвидировать лужу в районе Старой Сортировки. На то, что мэрия начала искать подрядчика, обратило внимание издание Е1.
Новый коллектор реки Ольховки проложат по улицам Пехотинцев и Надеждинской, от улицы Сортировочной до улицы Таватуйской. Сумма контракта — 288 миллионов рублей. Заявки на конкурс принимаются до 14 февраля.
Лужа возникает ежегодно на пересечении улицы Пехотинцев с Проходным переулком, когда подтает снег или пройдут проливные дожди. Летом из-за нее самосвал «поскользнувшись» раздавил легковушку.
Новый коллектор реки Ольховки проложат по улицам Пехотинцев и Надеждинской, от улицы Сортировочной до улицы Таватуйской. Сумма контракта — 288 миллионов рублей. Заявки на конкурс принимаются до 14 февраля.
Лужа возникает ежегодно на пересечении улицы Пехотинцев с Проходным переулком, когда подтает снег или пройдут проливные дожди. Летом из-за нее самосвал «поскользнувшись» раздавил легковушку.
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