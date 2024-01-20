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Почти 300 миллионов рублей планируется потратить на коллектор, чтобы ликвидировать лужу в Екатеринбурге

14.58 Суббота, 27 января 2024
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
Мэрия Екатеринбурга планирует потратить почти 300 миллионов рублей на коллектор, чтобы ликвидировать лужу в районе Старой Сортировки. На то, что мэрия начала искать подрядчика, обратило внимание издание Е1.

Новый коллектор реки Ольховки проложат по улицам Пехотинцев и Надеждинской, от улицы Сортировочной до улицы Таватуйской. Сумма контракта — 288 миллионов рублей. Заявки на конкурс принимаются до 14 февраля.

Лужа возникает ежегодно на пересечении улицы Пехотинцев с Проходным переулком, когда подтает снег или пройдут проливные дожди. Летом из-за нее самосвал «поскользнувшись» раздавил легковушку.

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Дарья Суродина © Вечерние ведомости


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09:58 В Екатеринбурге собирают подписи свердловскому губернатору для сохранения дома Топоркова
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17:35 Одного из детей-свидетелей по делу о насилии в екатеринбургской спецшколе вызвали в полицию и теперь не пускают к нему адвоката
16:58 В Екатеринбурге продавщица с покупателем обезоружили грабителя
16:38 Двое мужчин сбежали из секты в Свердловской области
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