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Свердловская РЭК проиграла судебный спор о повышении тарифов на электричество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Региональная энергетическая комиссия (РЭК) проиграла в кассационном суде Федеральной антимонопольной службе (ФАС), обязавшей её снизить тарифы на электричество в Свердловской области.
Напомним, в ноябре 2022 года РЭК повысила цены на электричество на 35%, что вызвало недовольство у жителей Свердловской области. После жалоб в антимонопольную службу, ведомство провело проверку и обнаружило, что действия энергетической комиссии не соответствуют действующему законодательству. Тогда ФАС отменила постановление РЭК о росте тарифов и обязала их пересмотреть.
Напомним, в ноябре 2022 года РЭК повысила цены на электричество на 35%, что вызвало недовольство у жителей Свердловской области. После жалоб в антимонопольную службу, ведомство провело проверку и обнаружило, что действия энергетической комиссии не соответствуют действующему законодательству. Тогда ФАС отменила постановление РЭК о росте тарифов и обязала их пересмотреть.
«Свердловская РЭК исполнила требование ФАС в установленный срок и снизила дневные и пиковые тарифы на электрическую энергию для населения, но с решением и предписанием службы осталась не согласна и попыталась оспорить их. Однако суды трёх инстанций поддержали позицию ведомства»,
– говорится в сообщении ФАС.
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