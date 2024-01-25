Свердловская РЭК проиграла судебный спор о повышении тарифов на электричество

«Свердловская РЭК исполнила требование ФАС в установленный срок и снизила дневные и пиковые тарифы на электрическую энергию для населения, но с решением и предписанием службы осталась не согласна и попыталась оспорить их. Однако суды трёх инстанций поддержали позицию ведомства»,