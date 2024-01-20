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Ещё почти 800 миллионов выделили свердловским муниципалитетам на ремонт дорог
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Свердловские власти дополнительно выделили муниципалитетам 793,4 миллиона рублей на ремонт и строительство дорог.
Ранее сообщалось, что свердловские власти предусмотрели в общей сложности почти 10 миллиардов рублей на ремонты муниципальных и сельских дорог. Также они давали обещание отремонтировать в 2024 году более 80 километров дорог.
«Большая часть средств потребуется на возведение и реконструкцию автодорог. Постановление о распределении субсидий из регионального бюджета принято на заседании регионального правительства»,
– сообщили в региональном ДИПе.
Ранее сообщалось, что свердловские власти предусмотрели в общей сложности почти 10 миллиардов рублей на ремонты муниципальных и сельских дорог. Также они давали обещание отремонтировать в 2024 году более 80 километров дорог.
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