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В 2024 году планируют отремонтировать свыше 80 км дорог в Свердловской области
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
В 2024 году планируют отремонтировать свыше 80 км дорог в рамках проекта «Безопасные качественные дороги». В текущем году работы будут вестись на 35 объектах. Об этом сообщил информационный портал региона.
Приоритетом являются ремонты дорог, которые используются в маятниковой миграции и связывают промышленный центр и Средний Урал с соседними регионами.
Часть объектов:
ЕКАД (от Пермского тракта до подъезда к поселку Медному) — обустройство дополнительных полос;
Екатеринбург – Реж – Алапаевск — устройство обгонных участков с 33 по 37 километр;
Верхняя Синячиха – Махнёво – Болотовское — ремонт отрезка дороги;
Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов — ремонт пяти участков общей протяженностью 12,7 километра;
Горнозаводский и Северный округ — ремонт подъездов к ряду городов;
Поселок Илим – поселок Колпаковка — капитальный ремонт на 16 километрах автодороги;
Камышлов – Ирбит – Туринск – Тавда — ремонт автодороги.
Приоритетом являются ремонты дорог, которые используются в маятниковой миграции и связывают промышленный центр и Средний Урал с соседними регионами.
Часть объектов:
ЕКАД (от Пермского тракта до подъезда к поселку Медному) — обустройство дополнительных полос;
Екатеринбург – Реж – Алапаевск — устройство обгонных участков с 33 по 37 километр;
Верхняя Синячиха – Махнёво – Болотовское — ремонт отрезка дороги;
Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов — ремонт пяти участков общей протяженностью 12,7 километра;
Горнозаводский и Северный округ — ремонт подъездов к ряду городов;
Поселок Илим – поселок Колпаковка — капитальный ремонт на 16 километрах автодороги;
Камышлов – Ирбит – Туринск – Тавда — ремонт автодороги.
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