В 150 раз вырос экспорт зерновых хлопьев с Урала в Китай





– отметил начальник Уральского таможенного управления Алексей Фролов. «Урал – традиционно экспортно ориентированный регион. И если раньше мы говорили исключительно о металлах и изделиях из них, то теперь тенденции меняются: зарубежным партнерам стали интересны другие отрасли нашей экономики»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Подводя итоги 2023 года, уральские таможенники заметили резкий рост объема экспорта местной продукции в Китай. В числе товаров, на которые неожиданно вырос спрос, оказались каши и лакомства.Ощутимее всего выросли поставки зерновых хлопьев. По данным таможенной службы, за год объем экспорта вырос в 150 раз. В прошлом году с Урала в Поднебесную отправили более 4 тысяч тонн каш стоимостью более 2 миллионов долларов.В два раза вырос экспорт бисквитных рулетов и пирожных. На них китайские импортеры потратили почти 800 тысяч долларов. А уральское печенье обошлось им почти в 350 тысяч долларов. Также сохраняется спрос на уральские макароны. В прошлом году на экспорт ушло почти 800 тонн на полмиллиона долларов.