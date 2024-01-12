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Финансирование Верхней Пышмы увеличили до 57,6 миллиарда рублей
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Свердловской области на 5,6 миллиарда рублей увеличили финансирование Верхней Пышмы в рамках программы развития на 2017 – 2024 годы. Общий бюджет финансирования составил 57,6 миллиарда рублей.
По словам губернатора Евгения Куйвашева, дополнительные средства будут направлены на строительство новых микрорайонов, расселение аварийного фонда, обеспечение жильём работников бюджетной сферы и улучшение жилищных условий граждан из сельских территорий.
В частности, финансирование предусмотрено на строительство клубов в посёлке Сагра и селе Мостовское, создание клуба-библиотеки в посёлке Кедровое, а также на развитие промышленности и предпринимательства, подчеркнули в департаменте информационной политики региона.
По словам губернатора Евгения Куйвашева, дополнительные средства будут направлены на строительство новых микрорайонов, расселение аварийного фонда, обеспечение жильём работников бюджетной сферы и улучшение жилищных условий граждан из сельских территорий.
В частности, финансирование предусмотрено на строительство клубов в посёлке Сагра и селе Мостовское, создание клуба-библиотеки в посёлке Кедровое, а также на развитие промышленности и предпринимательства, подчеркнули в департаменте информационной политики региона.
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