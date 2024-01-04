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Свердловские власти объяснили дефицит куриного мяса январскими праздниками
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Свердловские власти объяснили дефицит куриного мяса, который возник в магазинах Екатеринбурга, январскими праздниками, так как именно в этот период объем поставок снижают из-за низкой потребительской активности.
Там также подчеркнули, что дефицит возник лишь в некоторых районах уральской столицы. Однако в ближайшее время власти обещают, что ассортимент продукции на прилавках будет восстановлен.
Отмечается, что производитель поставил куриное мясо в распределительные центры 3 января. Сегодня, 6 января, курицу разводят по магазинам города.
«Поставки, в том числе в крупные торговые сети, осуществляются по графику, а их объем корректируется с учетом потребительской активности. В период длинных январских выходных она традиционно ниже, чем в иные дни. Скоропортящиеся продукты заводят в магазины в таком количестве, чтобы они были раскуплены в период срока хранения»,
– приводят ответ департамента информационной политики региона в URA.RU.
Там также подчеркнули, что дефицит возник лишь в некоторых районах уральской столицы. Однако в ближайшее время власти обещают, что ассортимент продукции на прилавках будет восстановлен.
Отмечается, что производитель поставил куриное мясо в распределительные центры 3 января. Сегодня, 6 января, курицу разводят по магазинам города.
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