Свердловские власти объяснили дефицит куриного мяса январскими праздниками





приводят ответ департамента информационной политики региона в URA.RU. «Поставки, в том числе в крупные торговые сети, осуществляются по графику, а их объем корректируется с учетом потребительской активности. В период длинных январских выходных она традиционно ниже, чем в иные дни. Скоропортящиеся продукты заводят в магазины в таком количестве, чтобы они были раскуплены в период срока хранения»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Свердловские власти объяснили дефицит куриного мяса, который возник в магазинах Екатеринбурга, январскими праздниками, так как именно в этот период объем поставок снижают из-за низкой потребительской активности.Там также подчеркнули, что дефицит возник лишь в некоторых районах уральской столицы. Однако в ближайшее время власти обещают, что ассортимент продукции на прилавках будет восстановлен.Отмечается, что производитель поставил куриное мясо в распределительные центры 3 января. Сегодня, 6 января, курицу разводят по магазинам города.