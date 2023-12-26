В Екатеринбурге в три раза вырос спрос на квартиры дороже 100 миллионов рублей





– отмечают эксперты. «В конце 2023 года 99% всех предложений квартир стоимостью более 100 миллионов сосредоточено в трех городах: Москве (79%), Санкт-Петербурге (15%) и Сочи (5%). Также подобные объекты можно встретить в Краснодаре, Тюмени, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Казани, Московской области и других локациях»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге за год спрос на квартиры дороже 100 миллионов рублей вырос на 200%, в то время как в среднем по России интерес к дорогой недвижимости вырос всего лишь на 15%.По данным аналитиков площадки «Авито Недвижимость», больше всего таких дорогих объектов можно встретить в Москве – доля столицы составляет 79% от всего российского рынка.За год сильнее всего предложение на рынке квартир со стоимостью выше 100 миллионов рублей в Санкт-Петербурге и Тюмени, где рост составил 173% и 186% соответственно. Также заметно увеличилось предложение в Сочи – 85%. В Москве лишь – на 9%, при среднем увеличении предложения по стране в 33%.Единственным городом, попавшим в исследование «Авито Недвижимости», в котором число таких дорогих квартир за год снизилось, стала Казань – -45% предложений.В среднем спрос на жильё стоимостью более 100 миллионов рублей вырос на 15%: в старом фонде – на 11%, в новом – на 46%. В Москве такой дорогой недвижимостью стали интересоваться на 9% чаще, чем год назад, в Санкт-Петербурге – на 23%, а вот интерес к объектам в Сочи снизился на 20%.Абсолютными лидерами по спросу на дорогое жильё стали Екатеринбург и Тюмень с показателями в 200% и 286% соответственно. В Екатеринбурге их доля таких квартир составила 0,1%, а предложение за год выросло на 17%. В Тюмени доля составила уже 0,3% при росте предложения, как указывалось выше, на 186%.Аналитики подчеркивают, что в Краснодаре, Тюмени, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону и Казани предложение квартир ограничено, поэтому появление даже нескольких новых объектов сильно влияет на динамику предложения и спроса.