Импорт китайского чая на Урал увеличился в восемь раз

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В 2023 году из Китая на Урал привезли рекордное количества чая. По сравнению с прошлым годом, импорт чая из КНР увеличился более, чем в восемь раз.По данным пресс-службы Уральского таможенного управления, в этом году на Урал привезли 60 тонн чая более, чем на 100 тысяч долларов, в то время как в прошлом году общей вес китайского чая составлял 7 тонн при стоимости в 21 тысяч долларов.По наблюдениям начальника уральской таможни Алексея Фролова, на Урале больше предпочитают зелёный чай. На его долю пришлось 48 тонн.