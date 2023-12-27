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Импорт китайского чая на Урал увеличился в восемь раз

13.01 Среда, 27 декабря 2023
Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления
В 2023 году из Китая на Урал привезли рекордное количества чая. По сравнению с прошлым годом, импорт чая из КНР увеличился более, чем в восемь раз.

По данным пресс-службы Уральского таможенного управления, в этом году на Урал привезли 60 тонн чая более, чем на 100 тысяч долларов, в то время как в прошлом году общей вес китайского чая составлял 7 тонн при стоимости в 21 тысяч долларов.

По наблюдениям начальника уральской таможни Алексея Фролова, на Урале больше предпочитают зелёный чай. На его долю пришлось 48 тонн.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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