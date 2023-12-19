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Мэрия Екатеринбурга опровергла информацию о 140 сломанных автобусах «Гортранса»
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Мэрия Екатеринбурга опровергла информацию о 140 нуждающихся в ремонте автобусах «Гортранса». По данным городской администрации, их меньше.
Ранее в телеграм-канале Ural Mash заявили, что в автопарке по этим причинам простаивают 140 из 340 автобусов.
В телеграм-канале также заявляли о кадровом голоде. Его в администрации отрицать не стали, признав, что предприятие действительно нуждается в водителях. По данным мэрии, на сегодняшний день «Гортрансу» нужно еще 374 водителя и 475 кондукторов.
Ранее в телеграм-канале Ural Mash заявили, что в автопарке по этим причинам простаивают 140 из 340 автобусов.
«В действительности в автопарке предприятия на ремонте стоят 64 автобуса, эксплуатировавшиеся с 2015 года. Определенную сложность представляет дефицит запчастей, поставка которых осложнилась из-за санкционного давления»,
– приводят ответ мэрии на портале «Накануне.RU».
В телеграм-канале также заявляли о кадровом голоде. Его в администрации отрицать не стали, признав, что предприятие действительно нуждается в водителях. По данным мэрии, на сегодняшний день «Гортрансу» нужно еще 374 водителя и 475 кондукторов.
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