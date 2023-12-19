Мэрия Екатеринбурга опровергла информацию о 140 сломанных автобусах «Гортранса»

приводят ответ мэрии на портале «Накануне.RU».

«В действительности в автопарке предприятия на ремонте стоят 64 автобуса, эксплуатировавшиеся с 2015 года. Определенную сложность представляет дефицит запчастей, поставка которых осложнилась из-за санкционного давления»,