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Более трети автобусов екатеринбургского «Гортранса» нуждаются в ремонте
Фото: Вечерние ведомости
У екатеринбургского «Гортранса» 140 автобусов из 340 простаивают в автопарке в ожидании ремонта. Однако, денег на него нет и пока не предвидится из-за больших долгов, из которых предприятие пытается выбраться.
Как сообщает телеграм-канала Ural Mash, речь идет о «НЕФАЗах» 2015 года, которых сотрудники между собой называют «покойниками». По их словам, люди не идут к ним работать из-за низких зарплат. По этой механиков и водителей не хватает. Остаются работать в основном те, кому до выхода до пенсии осталось недолго.
Ранее екатеринбургский депутат Антон Швалёв опровергал информацию о том, что «Гортранс» умышленно увеличил интервал движения транспорта ради экономии.
Как сообщает телеграм-канала Ural Mash, речь идет о «НЕФАЗах» 2015 года, которых сотрудники между собой называют «покойниками». По их словам, люди не идут к ним работать из-за низких зарплат. По этой механиков и водителей не хватает. Остаются работать в основном те, кому до выхода до пенсии осталось недолго.
«Экономят здесь, со слов сотрудников, на всём: чтобы выплатить 270 млн налогов, на маршрут выводят всего два автобуса вместо пяти – вот откуда берётся бешеная давка и ожидание транспорта по 40 минут»,
– пишет телеграм-канал.
Ранее екатеринбургский депутат Антон Швалёв опровергал информацию о том, что «Гортранс» умышленно увеличил интервал движения транспорта ради экономии.
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Информацию об умышленном сокращении километража екатеринбургским «Гортрансом» опровергли
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