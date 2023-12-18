Более трети автобусов екатеринбургского «Гортранса» нуждаются в ремонте

– пишет телеграм-канал.

«Экономят здесь, со слов сотрудников, на всём: чтобы выплатить 270 млн налогов, на маршрут выводят всего два автобуса вместо пяти – вот откуда берётся бешеная давка и ожидание транспорта по 40 минут»,