Возрастное ограничение 18+
Информацию об умышленном сокращении километража екатеринбургским «Гортрансом» опровергли
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Екатеринбургский депутат Антон Швалёв опроверг информацию о том, что «Гортранс» умышленно увеличил интервал движения транспорта ради экономии.
Он почеркнул, что средняя зарплата водителя составляет 46 тысячи рублей, а при сменах по девять-десять часов в день и трех выходных за месяц платят лишь 71 тысячу рублей.
Ранее стало известно, что экономия в 270 миллионов рублей возникла благодаря увлечению интервала движения.
«"Гортранс" не урезал километраж транспорта! Экономия образовалась из-за нехватки водителей. Многие СМИ посчитали, что "Гортранс" умышленно сократил количество километров, которые проезжают автобусы, чтобы сэкономить. Но они просто не могут проехать больше, так как некому водить машины»,
– написал в своем телеграм-канале народный избранник.
Он почеркнул, что средняя зарплата водителя составляет 46 тысячи рублей, а при сменах по девять-десять часов в день и трех выходных за месяц платят лишь 71 тысячу рублей.
«Зарплату не индексировали с 2016 по 2021 год»,
– подчеркнул Швалёв.
Ранее стало известно, что экономия в 270 миллионов рублей возникла благодаря увлечению интервала движения.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».