Информацию об умышленном сокращении километража екатеринбургским «Гортрансом» опровергли

написал в своем телеграм-канале народный избранник.

«"Гортранс" не урезал километраж транспорта! Экономия образовалась из-за нехватки водителей. Многие СМИ посчитали, что "Гортранс" умышленно сократил количество километров, которые проезжают автобусы, чтобы сэкономить. Но они просто не могут проехать больше, так как некому водить машины»,