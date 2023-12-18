Алексей Орлов заявил о ещё пяти площадках под проекты КРТ

приводят слова градоначальника на портале «ЕАН».

«Цель благая – улучшить условия проживания жителей. У нас тот первый проект, который мы с главой Минстроя открывали [на Эльмаше], там полностью жители удовлетворены тем, как застройщик с ними отработал. Многие остались жить в этом районе. Восемь [площадок] у нас есть сегодня, над пятью мы работаем, чтобы не было спекуляций»,