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Алексей Орлов заявил о ещё пяти площадках под проекты КРТ
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В ходе пресс-конференции по итогам юбилейного года Алексей Орлов заявил, что в администрации уральской столицы сейчас формируют ещё пять площадок под проекты комплексного развития территорий (КРТ).
Однако раскрывать адреса новых площадок в мэрии не хотят. По словам екатеринбургского главы, таким образом городские власти хотят избежать спекуляций со стороны недобросовестных граждан.
Напомним, что в конце августа уходящего года в администрации объявили земельные торги по трем участкам под программу КРТ.
Однако раскрывать адреса новых площадок в мэрии не хотят. По словам екатеринбургского главы, таким образом городские власти хотят избежать спекуляций со стороны недобросовестных граждан.
«Цель благая – улучшить условия проживания жителей. У нас тот первый проект, который мы с главой Минстроя открывали [на Эльмаше], там полностью жители удовлетворены тем, как застройщик с ними отработал. Многие остались жить в этом районе. Восемь [площадок] у нас есть сегодня, над пятью мы работаем, чтобы не было спекуляций»,
– приводят слова градоначальника на портале «ЕАН».
Напомним, что в конце августа уходящего года в администрации объявили земельные торги по трем участкам под программу КРТ.
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