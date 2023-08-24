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В столице Урала выставили на аукцион еще три площадки под КРТ
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Мэрия уральской столицы объявила земельные торги по трем участкам под программу комплексного развития территорий (КРТ). Соответствующие постановления о проведении аукционов появились на сайте города.
Речь идет об участках в районе улиц Летчиков, Вилонова и Кварцевой.
За участок на улице Летчиков, площадью 17 513 квадратных метров, где будут сносить семь многоквартирных домов, построенных в 50-х годах ХХ века, объявлена стартовая цена в 428 791 рубль.
Участок на улице Вилонова, площадью 20 447 квадратных, где стоят шесть ветхих домов, еще не признанных аварийными, продают за 500 627 рублей.
Участок в районе улицы Кварцевой, площадью 9 013 квадратных метров, где планируют снести семь домов, из которых только два признан аварийными, просят 220 676 рублей.
Речь идет об участках в районе улиц Летчиков, Вилонова и Кварцевой.
За участок на улице Летчиков, площадью 17 513 квадратных метров, где будут сносить семь многоквартирных домов, построенных в 50-х годах ХХ века, объявлена стартовая цена в 428 791 рубль.
Участок на улице Вилонова, площадью 20 447 квадратных, где стоят шесть ветхих домов, еще не признанных аварийными, продают за 500 627 рублей.
Участок в районе улицы Кварцевой, площадью 9 013 квадратных метров, где планируют снести семь домов, из которых только два признан аварийными, просят 220 676 рублей.
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