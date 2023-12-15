Средняя предлагаемая зарплата в Свердловской области находится на уровне 49,7 тысячи рублей

– отметили эксперты.

«Для сравнения, в целом по России средняя предлагаемая зарплата составляет 53,9 тысячи рублей. При этом зарплаты, на которые претендуют соискатели, в ноябре превысили предложения на 11%, и составили 60 тысяч рублей»,