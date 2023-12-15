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Средняя предлагаемая зарплата в Свердловской области находится на уровне 49,7 тысячи рублей
Фото: Вечерние ведомости
Средняя предлагаемая зарплата в Свердловской области составила 49,7 тысячи рублей. Ожидаемая зарплата при этом находится на уровне 50 тысяч рублей, рассказали «Вечерним ведомостям» аналитики HeadHunter.
В Свердловской области соискатели практически во всех сферах хотели бы получать больше того, что предлагают в вакансиях.
Сильнее всего ожидаемые и реальные зарплаты отличаются в сфере «Строительство и недвижимость», где соискатели ждут, что им будут платить по 80 тысяч рублей, в то время как работодатели предлагают оплату на 20 тысяч рублей меньше. Также большие ожидания в сфере «Высшего и среднего менеджмента», где соискатели просят 111 тысяч рублей, при 93,7 тысячи рублей реальных. Работники «производства и сервисного обслуживания» ожидают, что им будут платить 75,7 тысячи рублей, в то время как работодатели готовы давать только 59,8 тысячи. Похожая ситуация в «Сельском хозяйстве», где против ожидаемых 79,8 тысячи, предлагаются 64,9 тысячи. Специалисты сферы «Стратегия, инвестиции, консалтинг» также ждут оплату труда в 100 тысяч рублей при реальной средней зарплате в 86 тысяч.
Наиболее низкие запросы у работников «Розничной торговли» (ожидаемая зарплата – 40 тысячи рублей), а также у «Домашнего, обслуживающего персонала» и «Административного персонала» (по 45 тысяч рублей). При этом в последних двух сферах работодатели готовы в среднем платить на 2,7 – 7,8 тысячи рублей больше, чем просят соискатели.
В целом средние предлагаемые зарплаты в ноябре в Свердловской области выросли на 19% относительно ноября 2022 (по РФ на +20%), в то время как ожидаемые увеличились на 11% (по РФ на +20%), подчеркнули эксперты.
По версии сервиса «Авито Работа», в Екатеринбурге работодатели в среднем готовы платить своим сотрудникам почти 64 тысячи рублей в месяц.
«Для сравнения, в целом по России средняя предлагаемая зарплата составляет 53,9 тысячи рублей. При этом зарплаты, на которые претендуют соискатели, в ноябре превысили предложения на 11%, и составили 60 тысяч рублей»,
– отметили эксперты.
В Свердловской области соискатели практически во всех сферах хотели бы получать больше того, что предлагают в вакансиях.
Сильнее всего ожидаемые и реальные зарплаты отличаются в сфере «Строительство и недвижимость», где соискатели ждут, что им будут платить по 80 тысяч рублей, в то время как работодатели предлагают оплату на 20 тысяч рублей меньше. Также большие ожидания в сфере «Высшего и среднего менеджмента», где соискатели просят 111 тысяч рублей, при 93,7 тысячи рублей реальных. Работники «производства и сервисного обслуживания» ожидают, что им будут платить 75,7 тысячи рублей, в то время как работодатели готовы давать только 59,8 тысячи. Похожая ситуация в «Сельском хозяйстве», где против ожидаемых 79,8 тысячи, предлагаются 64,9 тысячи. Специалисты сферы «Стратегия, инвестиции, консалтинг» также ждут оплату труда в 100 тысяч рублей при реальной средней зарплате в 86 тысяч.
Наиболее низкие запросы у работников «Розничной торговли» (ожидаемая зарплата – 40 тысячи рублей), а также у «Домашнего, обслуживающего персонала» и «Административного персонала» (по 45 тысяч рублей). При этом в последних двух сферах работодатели готовы в среднем платить на 2,7 – 7,8 тысячи рублей больше, чем просят соискатели.
В целом средние предлагаемые зарплаты в ноябре в Свердловской области выросли на 19% относительно ноября 2022 (по РФ на +20%), в то время как ожидаемые увеличились на 11% (по РФ на +20%), подчеркнули эксперты.
По версии сервиса «Авито Работа», в Екатеринбурге работодатели в среднем готовы платить своим сотрудникам почти 64 тысячи рублей в месяц.
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