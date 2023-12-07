Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Четырем свердловским городам дополнительно выделили деньги на ремонт дорог. Соответствующее постановление приняли на заседании регионального правительства сегодня, 14 декабря.Об этом сообщили в департаменте информационной политики области. Общая сумма, выделенная на дорожный ремонт, составила 273,7 миллиона рублей. Из них направили:– 25,1 миллиона – Богдановичу;– 44,7 миллиона – Волчанску;– 30 миллионов – Серову (в дополнение к направленным ранее 170 миллионам);– 173,9 миллиона – Среднеуральску.«Кроме того, в ходе заседания правительства на три миллиарда увеличено финансирование госпрограммы развития транспортного комплекса Свердловской области», – подчеркнули в ДИПе.