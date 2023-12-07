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Четырем свердловским городам дополнительно выделили деньги на ремонт дорог
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Четырем свердловским городам дополнительно выделили деньги на ремонт дорог. Соответствующее постановление приняли на заседании регионального правительства сегодня, 14 декабря.
Об этом сообщили в департаменте информационной политики области. Общая сумма, выделенная на дорожный ремонт, составила 273,7 миллиона рублей. Из них направили:
– 25,1 миллиона – Богдановичу;
– 44,7 миллиона – Волчанску;
– 30 миллионов – Серову (в дополнение к направленным ранее 170 миллионам);
– 173,9 миллиона – Среднеуральску.
«Кроме того, в ходе заседания правительства на три миллиарда увеличено финансирование госпрограммы развития транспортного комплекса Свердловской области», – подчеркнули в ДИПе.
Об этом сообщили в департаменте информационной политики области. Общая сумма, выделенная на дорожный ремонт, составила 273,7 миллиона рублей. Из них направили:
– 25,1 миллиона – Богдановичу;
– 44,7 миллиона – Волчанску;
– 30 миллионов – Серову (в дополнение к направленным ранее 170 миллионам);
– 173,9 миллиона – Среднеуральску.
«Кроме того, в ходе заседания правительства на три миллиарда увеличено финансирование госпрограммы развития транспортного комплекса Свердловской области», – подчеркнули в ДИПе.
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