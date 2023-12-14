В уральских «Россетях» пообещали до конца года достроить подстанцию в Белоярском округе

– сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе компании.

«Специалисты свердловского филиала "Свердловэнерго" приступили к завершающей стадии строительства комплектной трансформаторной подстанции 35/10 кВ "Статус" в поселке Прохладный. Ввод в работу нового энергообъекта позволит распределить растущую нагрузку с действующих центров питания, а также даст возможность создать резервную схему электроснабжения»,