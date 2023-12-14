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В уральских «Россетях» пообещали до конца года достроить подстанцию в Белоярском округе
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
После аварии на сетях электроснабжения села Косулино и поселок Прохладный, в уральских «Россетях» заявили о завершении строительства подстанции в Белоярском округе. По словам энергетиков, она будет готова к концу года.
Там также подчеркнули, что они уже завершили все необходимы работы и приступили к монтажу основного оборудования. До конца года специалисты энергокомпании планируют провести пуско-наладочные работы на энергообъекте и включить подстрацию в существующую электросетевую инфраструктуру.
Затраты на реализацию проекта составили более 43,5 миллиона рублей.
«Специалисты свердловского филиала "Свердловэнерго" приступили к завершающей стадии строительства комплектной трансформаторной подстанции 35/10 кВ "Статус" в поселке Прохладный. Ввод в работу нового энергообъекта позволит распределить растущую нагрузку с действующих центров питания, а также даст возможность создать резервную схему электроснабжения»,
– сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе компании.
Там также подчеркнули, что они уже завершили все необходимы работы и приступили к монтажу основного оборудования. До конца года специалисты энергокомпании планируют провести пуско-наладочные работы на энергообъекте и включить подстрацию в существующую электросетевую инфраструктуру.
Затраты на реализацию проекта составили более 43,5 миллиона рублей.
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