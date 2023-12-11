В три раза выросло предложение на екатеринбургском рынке первичного жилья

– сказал эксперт.

«Ставки на "вторичку" сильно выросли, и спрос перетек на рынок новостроек, из-за чего поднялись цены. В начале следующего года рост спроса, скорее всего, продолжится на фоне ожидания изменений в льготной ипотеке или ее отмены»,