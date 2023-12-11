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В три раза выросло предложение на екатеринбургском рынке первичного жилья
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге предложение на рынке первичного жилья выросло в три раза (на 206%), а спрос почти в полтора раза (на 46%). Вместе с тем средняя стоимость квартир повысилась на 8%.
Такие данные приводят аналитики «Авито Недвижимости».
По словам руководителя направления первичной недвижимости «Авито Недвижимости» Дмитрий Алексеев, рост спроса и цен на первичном рынке на протяжении всего года можно объяснить волатильностью рубля и изменениям условий по ипотеке.
Он также выразил уверенность, что новостройки продолжат оставаться намного более доступным сегментом жилья по размеру ипотечного платежа, что тоже будет поддерживать спрос.
Ранее руководитель аналитического отдела Уральской палаты недвижимости Михаил Хорьков прогнозировал «замирание» рынка жилой недвижимости уральской столицы в грядущем году.
Такие данные приводят аналитики «Авито Недвижимости».
По словам руководителя направления первичной недвижимости «Авито Недвижимости» Дмитрий Алексеев, рост спроса и цен на первичном рынке на протяжении всего года можно объяснить волатильностью рубля и изменениям условий по ипотеке.
«Ставки на "вторичку" сильно выросли, и спрос перетек на рынок новостроек, из-за чего поднялись цены. В начале следующего года рост спроса, скорее всего, продолжится на фоне ожидания изменений в льготной ипотеке или ее отмены»,
– сказал эксперт.
Он также выразил уверенность, что новостройки продолжат оставаться намного более доступным сегментом жилья по размеру ипотечного платежа, что тоже будет поддерживать спрос.
Ранее руководитель аналитического отдела Уральской палаты недвижимости Михаил Хорьков прогнозировал «замирание» рынка жилой недвижимости уральской столицы в грядущем году.
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