В Екатеринбурге в 2024 году ожидается «замирание» рынка недвижимости





приводят слова Михаила Хорькова в JustMedia. «До декабря еще было достаточно большое количество одобрений по старым ставкам, которые продолжали действовать. И вот этот шлейф решений поддерживал спрос на вторичном рынке жилья. Сейчас эти одобрения почти закончились, и рынок начинает замирать»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

По прогнозам руководителя аналитического отдела Уральской палаты недвижимости Михаила Хорькова на 2024 год в Екатеринбурге ожидается «замирание» рынка жилой недвижимости.С его слов, уже сейчас рынок вторичного жилья начал замирать, реагируя на изменения ключевой ставки, которые происходили в предыдущие месяцы и могут произойти в ближайшее время. Однако, если она изменится снова, это не сильно скажется на сложившейся ситуации, считает эксперт.Он также отмечает, что традиционного предновогоднего ажиотажа на вторичке в этом году не будет. После новогодних праздников он тоже прогнозирует затишье, ожидая динамику не раньше февраля.С первичным жильем ситуация лучше. В этом сегменте, по словам эксперта, сохраняется активность. И хотя количество сделок относительно пиковых показателей сентября снизилось, это выше среднегодовых показателей.Рост цен на квартиры также замедляется. С начала года стоимость квартир на первичном рынке выросла на 13% и за последние три года – на 59%. Жилье на вторичном рынке подорожало за последние 12 месяцев на 8% и за три предыдущих года – на 47%.