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В Свердловской области стабильно не хватает кадров
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Ситуация на рынке труда Свердловской области несколько месяцев остается стабильной. По данным на ноябрь, в регионе в среднем на одну вакансию по-прежнему приходится 2,5 резюме.
Такие сведения приводят аналитики HeadHunter. Как отмечают специалисты, нормой считается уровень конкуренции при четырем резюме на одну вакансию.
В сравнении с прошлым годом дефицит усилился. С начала года индекс конкретности уменьшился на 0,7 и за год – на 1,1 до 2,5. Однако, отмечается, что он остается на таком уровне последние три месяца, что говорит о стабилизации рынка.
Такие сведения приводят аналитики HeadHunter. Как отмечают специалисты, нормой считается уровень конкуренции при четырем резюме на одну вакансию.
«В этом случае у работодателей есть адекватный выбор между кандидатами, а соискатели не чувствуют острой борьбы за рабочие места, но при этом стараются быть конкурентоспособными. Показатель ниже 3-4 резюме на вакансию говорит о дефиците людей, выше – об избытке»,
– объяснили эксперты.
Таблица: HeadHunter
В сравнении с прошлым годом дефицит усилился. С начала года индекс конкретности уменьшился на 0,7 и за год – на 1,1 до 2,5. Однако, отмечается, что он остается на таком уровне последние три месяца, что говорит о стабилизации рынка.
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