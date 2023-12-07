В Свердловской области стабильно не хватает кадров

– объяснили эксперты.

«В этом случае у работодателей есть адекватный выбор между кандидатами, а соискатели не чувствуют острой борьбы за рабочие места, но при этом стараются быть конкурентоспособными. Показатель ниже 3-4 резюме на вакансию говорит о дефиците людей, выше – об избытке»,