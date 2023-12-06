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В продуктовых магазинах Екатеринбурга стали ограничивать продажу яиц

10.06 Вторник, 12 декабря 2023
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
Сразу в нескольких продуктовых магазинах Екатеринбурга ввели ограничения на продажу яиц в одни руки. Об этом сообщают местные жители.

По данным «ЕАН», объявления об ограничении появились в магазинах сети «Кировский». В телеграм-канале «Четвертого канала» также сообщает об аналогичных объявлениях в магазинах Уралмаша, где, по сведениям канала, несмотря на ограничения успели опустеть полки. По информации «Вечерних ведомостей», такие же объявления появились в «Бристоле».

Везде готовы продавать не более трех упаковок в одни руки.

Напомним, что ограничения на продажу яиц ранее ввели в Белгородской области. Причиной стал ажиотаж на фоне скачка цен.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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