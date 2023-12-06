Возрастное ограничение 18+
В продуктовых магазинах Екатеринбурга стали ограничивать продажу яиц
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
Сразу в нескольких продуктовых магазинах Екатеринбурга ввели ограничения на продажу яиц в одни руки. Об этом сообщают местные жители.
По данным «ЕАН», объявления об ограничении появились в магазинах сети «Кировский». В телеграм-канале «Четвертого канала» также сообщает об аналогичных объявлениях в магазинах Уралмаша, где, по сведениям канала, несмотря на ограничения успели опустеть полки. По информации «Вечерних ведомостей», такие же объявления появились в «Бристоле».
Везде готовы продавать не более трех упаковок в одни руки.
Напомним, что ограничения на продажу яиц ранее ввели в Белгородской области. Причиной стал ажиотаж на фоне скачка цен.
По данным «ЕАН», объявления об ограничении появились в магазинах сети «Кировский». В телеграм-канале «Четвертого канала» также сообщает об аналогичных объявлениях в магазинах Уралмаша, где, по сведениям канала, несмотря на ограничения успели опустеть полки. По информации «Вечерних ведомостей», такие же объявления появились в «Бристоле».
Везде готовы продавать не более трех упаковок в одни руки.
Напомним, что ограничения на продажу яиц ранее ввели в Белгородской области. Причиной стал ажиотаж на фоне скачка цен.
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