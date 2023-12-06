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В Свердловской области выявили финансовую пирамиду P2P Arbitration
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Свердловской области выявили финансовую пирамиду P2P Arbitration, которая работала от имени местного индивидуального предприниматели. Об этом сообщили в пресс-службе уральского ГУ Банка России.
По словам начальника Уральского главного управления Банка России Максим Артемьев, организация привлекала деньги под видом инвестиций, предлагая «выгодно» вложиться в покупку недвижимости и автомобилей и гарантируя прибыль значительно выше рыночной. Доходы инвестором обещали выплачивать за счет привлечения новых инвесторов.
При этой никакой хозяйственной деятельности компания не вела. Офисов у нее тоже не было. Она существовала в форме интернет-проекта.
Там также добавили, что черные кредиторы могут маскироваться под ломбарды и микрофинансовые организации.
Всего с января по сентябрь текущего года в Свердловской области выявили 20 организаций с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке, 80% из которых – черные кредиторы.
По словам начальника Уральского главного управления Банка России Максим Артемьев, организация привлекала деньги под видом инвестиций, предлагая «выгодно» вложиться в покупку недвижимости и автомобилей и гарантируя прибыль значительно выше рыночной. Доходы инвестором обещали выплачивать за счет привлечения новых инвесторов.
При этой никакой хозяйственной деятельности компания не вела. Офисов у нее тоже не было. Она существовала в форме интернет-проекта.
«Большинство черных кредиторов, как правило, тоже действуют в интернете. Они публикуют общую информацию и форму обратной связи на страницах в соцсетях, в объявлениях в тематических каналах в Telegram или на сайтах. Деньги передают клиентам переводом на карту от неизвестного человека или наличными при встрече»,
– рассказали в пресс-службе банка.
Там также добавили, что черные кредиторы могут маскироваться под ломбарды и микрофинансовые организации.
Всего с января по сентябрь текущего года в Свердловской области выявили 20 организаций с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке, 80% из которых – черные кредиторы.
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