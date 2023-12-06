В Свердловской области выявили финансовую пирамиду P2P Arbitration

– рассказали в пресс-службе банка.

«Большинство черных кредиторов, как правило, тоже действуют в интернете. Они публикуют общую информацию и форму обратной связи на страницах в соцсетях, в объявлениях в тематических каналах в Telegram или на сайтах. Деньги передают клиентам переводом на карту от неизвестного человека или наличными при встрече»,