Свердловский губернатор оправдал рост цен на яйца подорожанием газа и электричества

– сказал Евгений Куйвашев во время прямой линии.

«Есть на то объективные причины – дорожает газ, электричество, производство. Что касается яиц, мы встречались с "Магнитом", "Пятерочкой" и со всеми сетями и договорились о том, чтобы наценка на яйца была совсем минимальной, а лучше по себестоимости»,