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Свердловский губернатор оправдал рост цен на яйца подорожанием газа и электричества
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
Губернатор Свердловской области, отвечая на вопрос, почему куриные яйца в некоторых магазинах стали стоить под 150 рублей, оправдал рост цен подорожанием газа и электричества.
После этого он добавил, что работать в убыток никто не сможет.
Напомним, что ФАС предложила ретейлерам добровольно ограничить наценку на куриные яйца.
«Есть на то объективные причины – дорожает газ, электричество, производство. Что касается яиц, мы встречались с "Магнитом", "Пятерочкой" и со всеми сетями и договорились о том, чтобы наценка на яйца была совсем минимальной, а лучше по себестоимости»,
– сказал Евгений Куйвашев во время прямой линии.
После этого он добавил, что работать в убыток никто не сможет.
Напомним, что ФАС предложила ретейлерам добровольно ограничить наценку на куриные яйца.
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