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В теплосетевой компании объяснили «отапливание» улицы на Химмаше в Екатеринбурге заменой изношенного отрезка трубы
Фото сделано через тепловизор читателем «Вечерних ведомостей»
Вчера читатель «Вечерних ведомостей» рассказал изданию, что решил проверить участок теплотрассы без теплоизоляции через объектив тепловизора. Эксперимент показал, что труба нагревается на разных участках аж до 81 градуса, тем самым, фактически, «отпаливая» улицу на Химмаше.
В Екатеринбургской теплосетевой компании рассказали, что причиной «открытого» участка трубы стали ремонтные работы – этот самый участок заменили, но изоляция является следующим этапом, а пока к нему ведётся подготовка.
«На участке теплотрассы, о котором идёт речь, в октябре велись ремонтные работы, Екатеринбургская теплосетевая компания заменила отрезок изношенной трубы. Нанесение изоляции - следующий этап, сейчас к нему ведётся подготовка: подбор специализированной техники, получение необходимых разрешений и т. п. Нанесение антикорозийного покрытия, изоляционного слоя с соблюдением необходимых технологий будет выполнено в декабре. На теплоснабжении жителей отсутствие изоляции не сказывается, теплопотери в данном случае - коммерческие риски ЕТК», – прокомментировала ситуацию Светлана Тимченко из пресс-службы ЕТК.
В Екатеринбургской теплосетевой компании рассказали, что причиной «открытого» участка трубы стали ремонтные работы – этот самый участок заменили, но изоляция является следующим этапом, а пока к нему ведётся подготовка.
«На участке теплотрассы, о котором идёт речь, в октябре велись ремонтные работы, Екатеринбургская теплосетевая компания заменила отрезок изношенной трубы. Нанесение изоляции - следующий этап, сейчас к нему ведётся подготовка: подбор специализированной техники, получение необходимых разрешений и т. п. Нанесение антикорозийного покрытия, изоляционного слоя с соблюдением необходимых технологий будет выполнено в декабре. На теплоснабжении жителей отсутствие изоляции не сказывается, теплопотери в данном случае - коммерческие риски ЕТК», – прокомментировала ситуацию Светлана Тимченко из пресс-службы ЕТК.
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