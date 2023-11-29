В Екатеринбурге в два раза вырос спрос на фрилансеров





– пояснил эксперт. «Многим предпринимателям может быть выгоднее привлечь специалиста на аутсорсе, вместо найма в штат, если услуги таких специалистов нужны проектно, под отдельные задачи. Такой формат особенно привлекателен для владельцев небольших бизнесов, которые с помощью онлайн-платформ могут найти необходимых специалистов, например, удаленно в другом регионе»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге с начала 2023 года в два раза (+99%) вырос спрос на услуги внештатных видеомонтажеров, дизайнеров, иллюстраторов, копирайтеров, маркетологов и SMM-специалистов.Как отмечают специалисты сервиса «Авито Услуги», рынок фрилансеров в свою очередь тоже растет – с мая по октябрь этого года число предложений от специалистов на «Авито Услугах» в уральской столице выросло в 1,5 раза (+53%).Сильнее всего спрос вырос на услуги SMM-специалистов. Аналитики фиксирует рост более, чем в пять раза (+430%). Предложение за год увеличилось чуть больше, чем втрое (+233%). В услугах дизайнеров в регионе стали нуждаться в более, чем в четыре раза чаще (+333%). При этом предложение выросло лишь немного (+59%). Маркетологи стали востребованнее в три раза (+205%). В структуре предложения также наблюдается рост (+119% год к году).С копирайтерами ситуация обстоит наоборот. Рост интереса к услугам копирайтеров на фрилансе в Екатеринбурге составил лишь 35%, в то время как специалистов, предлагающих свои услуги на платформе, стало больше на 82% год к году.Общую тенденцию повышения спроса на услуги фрилансеров руководитель категории «Деловые и хозяйственные услуги» сервиса Александр Семочкин объясняет выгодой.