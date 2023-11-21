Возрастное ограничение 18+
Свердловские власти поддержали идею о выделении 79 млн на зарплаты лесничим
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Депутаты свердловского Заксобрания поддержали предложение губернатора о выделении 79,3 миллиона рублей на зарплату лесничим. Всего Минприроды хотят дополнительно выделить более 122 миллионов рублей.
По словам министра природных ресурсов и экологии Свердловской области Дениса Мамонтова, дополнительные средства также хотят направить на развитие природных парков.
Еще 5,4 миллиона рублей пойдут на приобретение лесопожарного оборудования и снаряжения, 7,3 миллиона – на запчасти лесопожарной техники и оставшиеся средства направят на приведение документированной информации, содержащейся в государственном лесном реестре, в цифровой вид.
Напомним, что минувшем летом в Уральской базе авиационной охраны лесов образовалось большая задолженность по выплате зарплаты 550 сотрудникам. Тогда в ситуацию вмешивалась прокуратура.
По словам министра природных ресурсов и экологии Свердловской области Дениса Мамонтова, дополнительные средства также хотят направить на развитие природных парков.
«Шарташскому лесному парку 10 миллионов, парку "Река Чусовая" – 2 миллиона рублей, так как развитие экологического туризма является одной из приоритетных задач национального проекта "Экология"»,
– сказал Денис Мамонтов.
Еще 5,4 миллиона рублей пойдут на приобретение лесопожарного оборудования и снаряжения, 7,3 миллиона – на запчасти лесопожарной техники и оставшиеся средства направят на приведение документированной информации, содержащейся в государственном лесном реестре, в цифровой вид.
Напомним, что минувшем летом в Уральской базе авиационной охраны лесов образовалось большая задолженность по выплате зарплаты 550 сотрудникам. Тогда в ситуацию вмешивалась прокуратура.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Бюджет Свердловской области на текущий год решили увеличить
23 ноября 2023
23 ноября 2023
За 2023 год в уральской столице отремонтировали 25 школ
23 ноября 2023
23 ноября 2023