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Порядка 15 миллиардов добавили в проект бюджета Свердловской области на 2024 год
Фото: Вечерние ведомости
В ходе заседания согласительной комиссии по подготовке бюджета Свердловской области на 2024 год было принято решение добавить в проект 14,9 миллиарда рублей безвозмездных поступлений из федерального бюджета
Как сообщает департамент информационной политики, общий объем безвозмездных поступлений на 2024 год увеличился на 14,9 миллиарда и составил 33,7 миллиарда рублей.
Из дополнительных субсидий 4,5 миллиарда рублей пойдут на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений, 3,2 миллиарда – на сферу здравоохранения, 1,8 миллиарда – на стимулирование программ развития жилищного строительства, еще 1,7 миллиарда – обеспечение граждан лекарственными препаратами.
Ранее заявлялось, что бюджет области в следующем году будет иметь социальную направленность.
Как сообщает департамент информационной политики, общий объем безвозмездных поступлений на 2024 год увеличился на 14,9 миллиарда и составил 33,7 миллиарда рублей.
Из дополнительных субсидий 4,5 миллиарда рублей пойдут на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений, 3,2 миллиарда – на сферу здравоохранения, 1,8 миллиарда – на стимулирование программ развития жилищного строительства, еще 1,7 миллиарда – обеспечение граждан лекарственными препаратами.
Ранее заявлялось, что бюджет области в следующем году будет иметь социальную направленность.
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