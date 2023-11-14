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Свердловские депутаты выступили против увлечения расходов на «Авиалесоохрану»
Фото: Вечерние ведомости
Депутаты свердловского Заксобрания отклонили предложение губернатора об увеличении расходов на содержание «Авиалесоохраны» в ходе заседания рабочей группы по формированию бюджета по экологии.
Как сообщает ЕАН со ссылкой на свой источник в парламенте, губернаторскую идею рабочей группе презентовал министр природных ресурсов Денис Мамонтов. Однако предложение раскритиковал вице-спикер Армен Карапетян, курирующий работы Минприроды. Утверждается, что он указал на слабую работу министерства с задолженностью в районе 300 миллионов рублей. В частности, со слов источника издания, он обратил внимание на то, что министерство якобы плохо взыскивает плату с арендаторов лесов.
Другой собеседник информационного агентства добавил, что решение об отказе от предложения губернатора не окончательное. Его должны рассмотреть завтра, 22 ноября, на заседании рабочей группы по сбалансированности бюджета.
Ожидается, что расходы на «Авиалесоохрану» все же увеличат, но в другом объеме.
Напомним, что минувшем летом в Уральской базе авиационной охраны лесов образовалось большая задолженность по выплате зарплаты 550 сотрудникам. Тогда в ситуацию вмешивалась прокуратура.
Как сообщает ЕАН со ссылкой на свой источник в парламенте, губернаторскую идею рабочей группе презентовал министр природных ресурсов Денис Мамонтов. Однако предложение раскритиковал вице-спикер Армен Карапетян, курирующий работы Минприроды. Утверждается, что он указал на слабую работу министерства с задолженностью в районе 300 миллионов рублей. В частности, со слов источника издания, он обратил внимание на то, что министерство якобы плохо взыскивает плату с арендаторов лесов.
Другой собеседник информационного агентства добавил, что решение об отказе от предложения губернатора не окончательное. Его должны рассмотреть завтра, 22 ноября, на заседании рабочей группы по сбалансированности бюджета.
Ожидается, что расходы на «Авиалесоохрану» все же увеличат, но в другом объеме.
Напомним, что минувшем летом в Уральской базе авиационной охраны лесов образовалось большая задолженность по выплате зарплаты 550 сотрудникам. Тогда в ситуацию вмешивалась прокуратура.
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