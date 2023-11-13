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Возобновились перелеты из столицы Урала в Грузию
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
Между уральской столицей и двумя городами Грузии – Тбилиси и Кутаиси – возобновилось прямое авиасообщение. Перелеты выполняет авиакомпания RedWings на самолетах Sukhoi Superjet 100.
Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе аэропорта Кольцово.
Первый перелет из Екатеринбурга в Тбилиси состоялся 16 ноября. Сейчас полеты по данному направлению выполняются два раза в неделю по четвергам и воскресениям.
Полеты из Екатеринбурга в Кутаиси, по планам, также должны будут выполняться два раза в неделю, но уже по вторникам и воскресением. Первый самолет по данному маршруту вылетит из Кольцово 3 декабря.
Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе аэропорта Кольцово.
Первый перелет из Екатеринбурга в Тбилиси состоялся 16 ноября. Сейчас полеты по данному направлению выполняются два раза в неделю по четвергам и воскресениям.
Полеты из Екатеринбурга в Кутаиси, по планам, также должны будут выполняться два раза в неделю, но уже по вторникам и воскресением. Первый самолет по данному маршруту вылетит из Кольцово 3 декабря.
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