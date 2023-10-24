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Red Wings будет летать из Екатеринбурга в Грузию два раза в неделю
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Авиакомпания Red Wings планирует выполнять перелеты между столицей Урала и Грузией два раза в неделю. Соответствующая информация появилась на сайте авиакомпании.
Ближайший перелет из Екатеринбурга в Тбилиси запланирован на 16 ноября. Перелеты по данному направлению будут выполняться по четвергам и воскресениям. Ожидается, что стоимость перелета в одну сторону не будет превышать 18 тысяч рублей до середины декабря.
Кроме этого, из Кольцово можно будет улетать в Кутаиси – ближайший рейс, согласно информации на сайте, должен состояться 3 декабря. Предполагается, что перелеты будут выполняться по вторникам и воскресениям. До середины декабря стоимость билета не превышает 12,2 тысячи рублей.
Ранее о возобновлении прямого авиасообщения между столицей Урала и Грузией сообщал президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев. Тогда речь шла о перелетах один раз в неделю.
Ближайший перелет из Екатеринбурга в Тбилиси запланирован на 16 ноября. Перелеты по данному направлению будут выполняться по четвергам и воскресениям. Ожидается, что стоимость перелета в одну сторону не будет превышать 18 тысяч рублей до середины декабря.
Кроме этого, из Кольцово можно будет улетать в Кутаиси – ближайший рейс, согласно информации на сайте, должен состояться 3 декабря. Предполагается, что перелеты будут выполняться по вторникам и воскресениям. До середины декабря стоимость билета не превышает 12,2 тысячи рублей.
Ранее о возобновлении прямого авиасообщения между столицей Урала и Грузией сообщал президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев. Тогда речь шла о перелетах один раз в неделю.
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