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В пригородах Екатеринбурга выросли цены на вторичку
Фото: ВВ
Квартиры на вторичном рынке в городах рядом с уральской столицей растут в цене. При этом рост в среднем составляет около 20 процентов.
По данным уральского Коммерсанта, самый заметный рост за «квадрат» зафиксирован в Первоуральске. Цена выросла на 32 процента, издание озвучивает размер в 62 тысячи рублей за метр. В Заречном рост составил 26 процентов. Рост случился и в Армилие и Ревде – на 24 процента.
Самые дорогие квадратные метры вблизи Екатеринбурга зафиксированы в Березовском и Верхней Пышме – около 90 тысяч за квадратный метр.
По данным уральского Коммерсанта, самый заметный рост за «квадрат» зафиксирован в Первоуральске. Цена выросла на 32 процента, издание озвучивает размер в 62 тысячи рублей за метр. В Заречном рост составил 26 процентов. Рост случился и в Армилие и Ревде – на 24 процента.
Самые дорогие квадратные метры вблизи Екатеринбурга зафиксированы в Березовском и Верхней Пышме – около 90 тысяч за квадратный метр.
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