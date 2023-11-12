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В пригородах Екатеринбурга выросли цены на вторичку

13.00 Воскресенье, 19 ноября 2023
Фото: ВВ
Квартиры на вторичном рынке в городах рядом с уральской столицей растут в цене. При этом рост в среднем составляет около 20 процентов.

По данным уральского Коммерсанта, самый заметный рост за «квадрат» зафиксирован в Первоуральске. Цена выросла на 32 процента, издание озвучивает размер в 62 тысячи рублей за метр. В Заречном рост составил 26 процентов. Рост случился и в Армилие и Ревде – на 24 процента.

Самые дорогие квадратные метры вблизи Екатеринбурга зафиксированы в Березовском и Верхней Пышме – около 90 тысяч за квадратный метр.


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Алиса Левина © Вечерние ведомости


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13:00 В пригородах Екатеринбурга выросли цены на вторичку
12:01 Макет Екатеринбурга 1733 года весом в тонну появился на Плотинке
11:34 Свердловская ГИБДД разыскивают очевидцев смертельного ДТП и родственников погибшего пешехода
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18:22 Машина, человек и забор пострадали в ДТП под Каменском-Уральским
16:49 Двух свердловчан будут судить за контрабанду леса
15:00 Два десятка мультиков от студентов УГАХУ покажут на «Кинопробе»
14:28 Белорусы хотят открыть консульство в Екатеринбурге
14:02 Свердловский котик обрёл четыре новые лапки
13:12 «Пьяный» грузовик задержали на Пермском тракте
11:39 Екатеринбург обзавёлся собственной «Монополией»
10:48 В свердловском посёлке Дружинино пылает гостиница
10:32 Житель Нижнего Тагила решил избавиться от дорогостоящей коллекции марок
21:07 В субботу на Плотинке захоронят старую капсулу времени с новым содержимым
20:37 В ночном пожаре пострадали два жителя Берёзовского
19:42 В Парке Маяковского уже можно прокатиться с одной из самых высоких горок Екатеринбурга
19:09 Исправительный центр на 400 человек собираются построить в Нижнем Тагиле
18:39 РЖД замучила жителей посёлка Исеть грохотом
17:41 Синоптики предупредили о морозах в Свердловской области
17:13 В крови погибшей 16-летней школьницы из Каменска-Уральского не нашли синтетических веществ
16:30 В Екатеринбурге на базе ЦГБ №7 открылся Центр амбулаторной онкологической помощи
16:07 Региональные власти заявили о росте поддержки малого и среднего бизнеса в Свердловской области
15:30 Свердловский Минздрав собирается оценивать работу главврачей по отзывам в интернете
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