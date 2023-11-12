В пригородах Екатеринбурга выросли цены на вторичку

Алиса Левина © Вечерние ведомости

Квартиры на вторичном рынке в городах рядом с уральской столицей растут в цене. При этом рост в среднем составляет около 20 процентов.По данным уральского Коммерсанта, самый заметный рост за «квадрат» зафиксирован в Первоуральске. Цена выросла на 32 процента, издание озвучивает размер в 62 тысячи рублей за метр. В Заречном рост составил 26 процентов. Рост случился и в Армилие и Ревде – на 24 процента.Самые дорогие квадратные метры вблизи Екатеринбурга зафиксированы в Березовском и Верхней Пышме – около 90 тысяч за квадратный метр.