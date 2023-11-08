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В Екатеринбурге предложили сделать воздушный трамвай
Фото: Вечерние ведомости
На форуме «Города России» предложили сделать в Екатеринбурге канатную дорогу, по которой будет ходить воздушный трамвай. С такой идеей выступил председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов.
По его мнению, нужно смотреть не только на наземную часть города, но и на воздушную. В пример он привел проекты, которые рассматриваются в Казани, и обратил внимание на то, что в Нижнем Новгороде вторая канатная дорога уже находится на стадии реализации, затраты на которую, с его слов, составили 4,5 миллиона частных средств.
Илья Зотов уверен, что дешевизна проекта не единственное его достоинство. Он также считает, что это позволит снизить нагрузку на автомобильные дороги и вовлечь новые территории для развития, в том числе те, где строительство дорог невозможно.
Кроме этого, по его словам, эксплуатационные расходы на транспортировку одного пассажира будут в два раза меньше. Последним аргументов в пользу воздушных трамваев стала потенциальная возможность перевозить пассажиров не в обход, а напрямую к пункту назначения – например, через реку.
Ранее данную инициативу на посту мэра зампредседателя комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера продвигал Александр Высокинский, поэтому он поддержал эту идею, пишет «Накануне».
Напомним, что у «Гортранса» наблюдается серьезный кадровый дефицит. По последним данным, ему не хватает 3060 сотрудников.
По его мнению, нужно смотреть не только на наземную часть города, но и на воздушную. В пример он привел проекты, которые рассматриваются в Казани, и обратил внимание на то, что в Нижнем Новгороде вторая канатная дорога уже находится на стадии реализации, затраты на которую, с его слов, составили 4,5 миллиона частных средств.
Илья Зотов уверен, что дешевизна проекта не единственное его достоинство. Он также считает, что это позволит снизить нагрузку на автомобильные дороги и вовлечь новые территории для развития, в том числе те, где строительство дорог невозможно.
Кроме этого, по его словам, эксплуатационные расходы на транспортировку одного пассажира будут в два раза меньше. Последним аргументов в пользу воздушных трамваев стала потенциальная возможность перевозить пассажиров не в обход, а напрямую к пункту назначения – например, через реку.
Ранее данную инициативу на посту мэра зампредседателя комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера продвигал Александр Высокинский, поэтому он поддержал эту идею, пишет «Накануне».
Напомним, что у «Гортранса» наблюдается серьезный кадровый дефицит. По последним данным, ему не хватает 3060 сотрудников.
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