Возрастное ограничение 18+
В Свердловской области подорожали огурцы и помидоры
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области за минувшую подорожали огурцы и помидоры на 10,3% и 7,4% соответственно. Об этом свидетельствуют данные Свердловскстата.
Если, по статистике на 30 октября, огурцы в среднем стоили 96,6 рублей за килограмм, а помидоры – 180 рублей за килограмм, то спустя неделю, 7 ноября, килограмм огурцов стал стоить 103,7 рубля, помидоров – 198,5 рубля.
Для сравнения в августе огурцы стоили 83,9 рубля за килограмм, помидоры 114,4 рубля за килограмм. В мае, огурцы стоили 139,6 рубля за килограмм и помидоры – 212,8 рубля за килограмм.
Вероятно, одной из причин подорожания является смена сезона. Однако можно отметить, что картофель, лук, свекла, морковь и капуста в цене за неделю практически не изменились. При этом в мае и августе они были заметно дороже.
Если, по статистике на 30 октября, огурцы в среднем стоили 96,6 рублей за килограмм, а помидоры – 180 рублей за килограмм, то спустя неделю, 7 ноября, килограмм огурцов стал стоить 103,7 рубля, помидоров – 198,5 рубля.
Для сравнения в августе огурцы стоили 83,9 рубля за килограмм, помидоры 114,4 рубля за килограмм. В мае, огурцы стоили 139,6 рубля за килограмм и помидоры – 212,8 рубля за килограмм.
Вероятно, одной из причин подорожания является смена сезона. Однако можно отметить, что картофель, лук, свекла, морковь и капуста в цене за неделю практически не изменились. При этом в мае и августе они были заметно дороже.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
В Свердловской области поднялись цены на яйца
09 ноября 2023
09 ноября 2023