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Глава Екатеринбурга запустил процедуру утверждения городского бюджета на 2024 год
Фото: Вечерние ведомости
Глава Екатеринбурга Алексей Орлов запустил процедуру утверждения бюджета уральской столицы на следующей год. Сейчас документу предстоит пройти два чтения в гордуме.
Ранее заместитель екатеринбургского главы Андрей Корюков называл другие суммы.
Рассчитывается, что 37,9 % средств в казну города поступят из налоговых доходов, 6,2 % – из неналоговых доходов, и 55,9 % из безвозмездных поступлений.
«Согласно проекту, в следующем году доходы уральской столицы составят 76,5 миллиарда рублей, а расходы – 78,5 миллиарда. Дефицит равняется 2 миллиардам рублей»,
– сообщили в пресс-службе мэрии.
Ранее заместитель екатеринбургского главы Андрей Корюков называл другие суммы.
Рассчитывается, что 37,9 % средств в казну города поступят из налоговых доходов, 6,2 % – из неналоговых доходов, и 55,9 % из безвозмездных поступлений.
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