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В Екатеринбурге спрогнозировали бюджет на 2024 год
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Бюджет Екатеринбурга в 2024 году станет рекордным по запланированным доходам и расходам. По прогнозам, доходная часть в грядущем году может составить порядка 70 миллиардов рублей, а расходная – около 72 миллиардов.
Об этом на брифинге сообщил заместитель Главы Екатеринбурга Андрей Корюков.
Он также заявил, что в следующем году городской бюджет будет более, чем на 60% направлен на социальную сферу, в которую в том числе входит индексация зарплаты бюджетников.
Кроме этого, Корюков выразил надежду на то, что в следующем году уральская столица сможет получить дополнительные субсидии и субвенции из областного и федерального бюджетов.
Напомним, что свердловские власти утвердили бюджет области в 262,7 миллиарда рублей.
Об этом на брифинге сообщил заместитель Главы Екатеринбурга Андрей Корюков.
«Бюджет на 2024 год мы формируем – пока в прогнозных параметрах – 70 миллиардов рублей по доходам и 72 миллиарда рублей по расходам. Для сравнения, год назад формировали параметры бюджета 64 миллиарда по доходам и 66 миллиарда по расходам»,
– рассказал Андрей Корюков.
Он также заявил, что в следующем году городской бюджет будет более, чем на 60% направлен на социальную сферу, в которую в том числе входит индексация зарплаты бюджетников.
Кроме этого, Корюков выразил надежду на то, что в следующем году уральская столица сможет получить дополнительные субсидии и субвенции из областного и федерального бюджетов.
Напомним, что свердловские власти утвердили бюджет области в 262,7 миллиарда рублей.
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