В Екатеринбурге спрогнозировали бюджет на 2024 год

– рассказал Андрей Корюков.

«Бюджет на 2024 год мы формируем – пока в прогнозных параметрах – 70 миллиардов рублей по доходам и 72 миллиарда рублей по расходам. Для сравнения, год назад формировали параметры бюджета 64 миллиарда по доходам и 66 миллиарда по расходам»,