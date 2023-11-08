В Сосьве обещают построить новое ЛИУ ФСИН





– «В штат войдут 117 человек и несколько десятков медработников. Правительство будет регулярно информировать жителей о том, как идет строительство», заявили в близком к власти телеграм-канале.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Сосьве планируют построить новое лечебно-исправительное учреждение ФСИН, взамен сгоревшего во время масштабных апрельских пожаров в Свердловской области. Оно было градообразующим предприятием Сосьвы.Как сообщили в телеграм-канале «Не для протокола», в новом комплексе будет 30 зданий, в числе которых общежития и медчасть. Кроме этого, там будет новое оборудование для КТ, УЗИ, электротерапии и стоматологии. Все рабочие места обещают сохранить.