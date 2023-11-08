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В Сосьве обещают построить новое ЛИУ ФСИН
Фото: «Не для протокола» / Telegram
В Сосьве планируют построить новое лечебно-исправительное учреждение ФСИН, взамен сгоревшего во время масштабных апрельских пожаров в Свердловской области. Оно было градообразующим предприятием Сосьвы.
Как сообщили в телеграм-канале «Не для протокола», в новом комплексе будет 30 зданий, в числе которых общежития и медчасть. Кроме этого, там будет новое оборудование для КТ, УЗИ, электротерапии и стоматологии. Все рабочие места обещают сохранить.
Как сообщили в телеграм-канале «Не для протокола», в новом комплексе будет 30 зданий, в числе которых общежития и медчасть. Кроме этого, там будет новое оборудование для КТ, УЗИ, электротерапии и стоматологии. Все рабочие места обещают сохранить.
«В штат войдут 117 человек и несколько десятков медработников. Правительство будет регулярно информировать жителей о том, как идет строительство»,
– заявили в близком к власти телеграм-канале.
– заявили в близком к власти телеграм-канале.
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